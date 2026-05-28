Gijón licita la reforma integral del Centro Municipal de Protección Animal

Archivo - El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, visita el Albergue Municipal de Animales de Serín. (Archivo) - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN - Archivo

GIJÓN, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Gijón ha sacado a licitación la ejecución de las obras de mejora del Centro Municipal de Protección Animal de Serín, con un presupuesto base de licitación de 374.374 euros (IVA incluido), con el objetivo de acometer una reforma integral de la totalidad de las instalaciones.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, los informes técnicos encargados habían constatado deficiencias en las instalaciones del albergue, acumuladas durante décadas, que podrían llegar a afectar a las condiciones higiénico-sanitarias, a la estructura de los habitáculos, a la accesibilidad y a la funcionalidad general del recinto.

Por ello, entre las actuaciones previstas se incluyen la renovación de cerramientos y cubiertas de los habitáculos, la rehabilitación de zonas comunes y espacios de cuarentena, la mejora de los sistemas de drenaje y saneamiento, la reforma de la climatización y ventilación, así como la creación de nuevos espacios de socialización y ejercicio para los animales.

También se contempla la adecuación de las zonas de atención al público y voluntariado y la actualización de las infraestructuras eléctricas e iluminación, con el objetivo de adaptar el centro a la normativa vigente en materia de bienestar animal y mejorar de forma global la atención que allí se presta.

"Esta inversión histórica es fruto de nuestro compromiso para terminar con las deficiencias estructurales que presentaba la instalación y permitirá a Gijón dar un gran salto cualitativo en todo lo que concierne al bienestar animal, dotando por fin a nuestra ciudad de un equipamiento digno, moderno y adaptado a las necesidades reales del servicio y de los animales que allí se cuidan", ha resaltado el edil de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles.

Este ha resaltado que será un equipamiento que mejorará significativamente su calidad de vida de los animales allí alojados "y que nos alineará con los estándares más avanzados de España en materia de protección animal", ha asegurado.