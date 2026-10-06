Gijón lidera los precios del alquiler en Asturias, rozando los 13 euros por metro cuadrado al mes

Archivo - Un cartel de ‘SE ALQUILA’, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). La Subdirectora General de Gestión del Patrimonio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha denegado la prórroga de dos años solicitada por inquilinos de v - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El alquiler sube un 6,9% en Asturias, hasta alcanzar 12,23 euros por metro cuadrado al mes

MADRID/OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en el Principado de Asturias ha aumentado un 6,9% durante el tercer trimestre de 2026 en términos interanuales, hasta situarse en los 12,23 euros por metro cuadrado al mes. Por municipios, Gijón revalida su posición como la ciudad con las rentas más elevadas del Principado tras alcanzar los 12,91 euros por metro cuadrado al mes.

Así se desprende del Índice Inmobiliario de Fotocasa publicado este martes, que apunta además que, con respecto al trimestre anterior, el precio ha aumentado un 0,6% en el Principado.

Por municipios, en Avilés el precio de la vivienda en alquiler trimestral en septiembre ha aumentado un 3,5%, situando el precio en 10,68 euros el metro cuadrado.

La ciudad más cara para alquilar sigue siendo Gijón, con 12,91 euros por metro cuadrado al mes, seguida por Castrillón con 12,87 euros por metro cuadrado al mes, Oviedo con 12,45 euros por metro cuadrado al mes, Llanes con 11,63 euros por metro cuadrado al mes, y Carreño con 11,54 euros por metro cuadrado al mes.

Durante el tercer trimestre de 2026, el precio del alquiler registró caídas trimestrales en 12 comunidades autónomas, lideradas por Cantabria (-6%), Galicia (-5,3%) y Andalucía (-3,2%), mientras que solo cinco regiones experimentaron incrementos: Catalunya (9,1%), País Vasco (2,9%), Baleares (1,9%), La Rioja (1,1%) y Asturias (0,6%).

En cuanto al ranking de precios por comunidades, Madrid ocupa el primer puesto, con 21,45 euros por metro cuadrado al mes. Le siguen Catalunya, con 19,67 euros por metro cuadrado al mes; Baleares, con 19,59; País Vasco, con 17,57; Canarias, con 15,85, y la Comunitat Valenciana con 15,33.

Entre las comunidades con los precios más bajos se encuentran Galicia (10,09 euros por metro cuadrado al mes), Castilla-La Mancha (9,04) y Extremadura (7,73).