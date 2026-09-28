Gijón: Medio Ambiente destinará 1,2 millones de euros al cuidado y mantenimiento de los cauces fluviales de la ciudad

Archivo - El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón aprobará este próximo martes un nuevo convenio de colaboración entre la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) para la limpieza, conservación y mantenimiento de los cauces de dominio público hidráulico del concejo gijonés, con una aportación municipal de 1,2 millones de euros hasta 2029.

El convenio permitirá desarrollar durante los próximos cuatro años actuaciones de conservación y mantenimiento de los ríos y arroyos de Gijón, con una aportación de 300.000 euros anuales por parte del consistorio, hasta alcanzar los 1,2 millones de euros previstos entre 2026 y 2029, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

Los trabajos se desarrollarán en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que será la encargada de ejecutar las actuaciones previstas en el marco del convenio.

La inversión total estimada para el conjunto de las actuaciones asciende a 1,52 millones de euros, de los que 1,2 millones corresponden a la aportación del Ayuntamiento para los trabajos en las zonas materialmente urbanas.

Las actuaciones previstas incluyen la limpieza y mejora del lecho de los cauces, podas y desbroces de la vegetación de ribera, retirada de elementos que puedan obstaculizar el flujo del agua, estabilización de márgenes en zonas de riesgo, control de especies invasoras y recuperación de la cubierta vegetal de las riberas, además de otras intervenciones destinadas a mejorar la continuidad y el estado de los cauces.

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha destacado que el convenio permitirá "dar continuidad y reforzar las labores de conservación de nuestros cauces, actuando de forma planificada y coordinada para mantenerlos en las mejores condiciones posibles".

Pintueles, asimismo, ha señalado que estas actuaciones "contribuyen tanto a la protección y mejora de los ecosistemas fluviales como a la prevención frente a los efectos de las inundaciones y otros episodios meteorológicos adversos".

El convenio contempla actuaciones tanto en los tramos de cauces situados en espacios materialmente urbanos, cuya competencia corresponde al Ayuntamiento, como en los cauces situados fuera de estos ámbitos, que son competencia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.