Gijón mejora la accesibilidad de la parada de autobús del Jardín Botánico

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, y el de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, visitan las mejoras de accesibilidad de la parada del autobús del Jardín Botánico Atlántico. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, ha destacado este martes las mejoras de accesibilidad de la parada del autobús del Jardín Botánico Atlántico.

Villoria, en declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que había una acera estrecha con "obstáculos", ya que había farolas y semáforos en medio y bordillos sin rebajar, por lo que se cruzaba a una zona no protegida, separada con unas barreras de plástico.

"Hace una imagen fea y era inseguro", ha apuntado el edil, quien ha señalado que han hecho ensanchar aceras. Según él, todas ya cumplen el ancho mínimo libre de 1,80 metros que marca la norma. Para ello, se han desplazado las farolas y los semáforos y se han ensanchado las dos aceras.

Asimismo, en la zona que estaba protegida por las barreras de plástico, los New Jersey, se pavimentó y se colocó un bordillo de protección. Ha agregado que se desplazaron los semáforos para desembocar a una acera que cumpla también con el ancho de 1,80 metros.

A esto ha sumado otras acciones, como los rebajes y el que los semáforos se activen con una cédula por presencia en vez de por pulsador, para que sean más accesibles.

Villoria ha resaltado que convirtieron un paso inaccesible e inseguro en un paso "accesible y seguro", con una inversión de 60.000 euros.

El edil ha puesto en valor que en las prioridades de la acciones del Gobierno local siempre va a estar la accesibilidad y, constantemente, van eliminando barreras que permitan la autonomía personal y la igualdad de oportunidades, para una ciudad "más inclusiva".

El concejal ha apuntado que para esta obra, así como otras de accesibilidad, han contado con la opinión de Cocemfe. De hecho, ha incidido en que esta es una petición histórica de este colectivo, ya que, según ellos, era un punto negro de la ciudad.

Unido a ello, ha anunciado que, en dos semanas, en el marco de la mejora de la accesibilidad sensorial, van a presentar una actuación, más pequeña, pero que es importante para el Ayuntamiento, consistente en un paseo de peatones en la calle de Pedro Duro, que venía tiempo pidiendo insistentemente, según él, el que fuera vicepresidente de la Unión de Discapacitados Físicos, Alejandro Catrain, fallecido en este año.

"Un poco va a ser en homenaje a él", ha destacado Villoria, quien ha señalado que se va a poner una placa también en su nombre. El paso de cebras estará situado en la calle de Pedro Duro, a la altura de Numa Guilhou.

Al margen de ello, ha indicado que, en conservación viaria, se realizan constantemente rebajes. En estos momentos, están valorando con Cocemfe los lugares a actuar en Nuevo Gijón, a lo que ha agregado que hay varios vados peatonales en los que se puede mejorar también el rebaje.

PLAN DE ASFALTADO

Preguntado por el plan de asfaltado de la ciudad, el concejal ha señalado que se va a adjudicar en breve un millón de euros en dos lotes, uno para la zona Este y otro para la zona Oeste, que en el otoño estará en ejecución.

Al tiempo, ha apuntado que hay un millón de euros ya está licitado o en proceso de adjudicación próxima y otro que está en una fase de proyecto bastante avanzada, que es el que va a afectar a la calle Cabrales, con renovación integral de pavimento y aceras, y ensanches de aceras.