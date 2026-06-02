Gijón: El monumento Héroes del Simancas debe retirarse el 5 de septiembre si no hay recurso

Archivo - Monumento a los Héroes del Simancas, en el colegio de la Inmaculada de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial, Urbanismo y Vivienda del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, ha ratificado este martes que, de no presentar los Jesuitas recurso en contra, el monumento Héroes del Simancas, ubicado en la fachada del colegio de la Inmaculada, en Gijón, debe estar retirado el próximo 5 de septiembre.

Ha apuntado, en este sentido, que se dio un plazo a los propietarios del colegio que "siguen corriendo". "Debemos esperar", ha señalado, al respecto.

Así lo ha indicado, en respuesta en Comisión parlamentaria a la diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Covadonga Tomé (Somos Asturies), y también al de Vox, Javier Jové.

"Cuando el Ayuntamiento de Gijón se rasga las vestiduras por decisiones como esta, yo creo que obvian la ley o, lo que es peor, quieren ser insumisos", ha agregado sobre el rechazo del Gobierno gijonés a esta retirada, al alegar que es una obra incluida en el catálogo urbanístico.

El consejero ha defendido, al tiempo, que todo lo que ha hecho el Principado en torno a este monumento está basado en razones ya no solo políticas, morales, éticas, humanas e históricas, sino también jurídicas.

Por ello, ha insistido en que son razones "sólidas". "En ese sentido, estoy muy tranquilo al respecto", ha afirmado Zapico, quien ha dejado claro que la ley respalda este tipo de actuaciones.

Se ha referido, en concreto, al artículo 48 que establece que las entidades locales, en el ejercicio de sus competencias y de conformidad con lo establecido en el apartado primero, adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la memoria democrática.

En respuesta a Jové, asimismo, ha negado que sea una persona obstinada, a lo que ha asegurado que es un firme defensor de la ley y de su cumplimiento, y conforme a ello ha ordenado la retirada de este monumento.

A este le ha remarcado que el monumento "tiene que estar retirado de la vía pública, no dinamitado como usted dice". "No voy a dinamitar nada ni voy a destruir nada", ha insistido el consejero, quien ha recalcado que la resolución habla de retirar de la vía pública, que es muy diferente a dinamitar.

Zapico ha señalado que ese memorial lleva demasiados años "desgraciadamente" a la vista de todo el mundo en Gijón, recordando un golpe de estado fascista contra una democracia, según el consejero.

"Ninguna democracia sólida puede permitir la permanencia de símbolos que exalten un golpe militar y que exalten una dictadura", ha indicado.

HUMILLACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

"Los lugares de humillación tienen que desaparecer de la vía pública y se deben preservar los lugares de memoria porque lo manda la ley", ha defendido, por su parte, Tomé, quien ha asegurado que este monumento es un homenaje a la Dictadura y "viola" el recuerdo de más de 200.000 personas asesinadas por la represión franquista.

A esto ha sumado que, en 2024, se utilizó esta escultura como lugar de reunión de grupos antidemócratas, cantando el Cara al Sol y haciendo apología del franquismo en Gijón.

La diputada ha asegurado que esta obra no está declarada Bien de Interés Cultural ni catalogada, a lo que ha recalcado que "carece de los valores singulares que la normativa asturiana exige para este tipo de protección". "A lo mejor está en algún otro catálogo, pero seguramente no muy oficial", ha sostenido.

Por este motivo, ha incidido en que este monumento "incumple" las leyes de memoria democrática, autonómica y estatal. Tomé ha remarcado que, de hecho, la Fiscalía General del Estado dio traslado a la Fiscalía de Derechos Humanos en Memoria Democrática de Asturias sobre este tema y el Defensor del Pueblo interpeló también al Ayuntamiento de Gijón para esclarecer por qué sigue sin retirarse este símbolo franquista de este centro educativo.

Al tiempo, ha rechazado, como plantearon los Jesuitas, propietarios del colegio de La Inmaculado, que se pueda resignificar este monumento.

"La Dictadura, la guerra, las atrocidades no se resignifican", ha indicado, a lo que ha recalcado que "se hacen desaparecer en lo posible, no de la memoria, que no se nos deben olvidar jamás, sino de los símbolos de nuestra historia".

"TALIBANES CULTURALES"

Jové, por su lado, ha recriminado al consejero que traten de recuperar la memoria "dinamitando", a lo que les ha tildado de "auténticos talibanes culturales".

Incluso ha acusado al consejero de haber mirado al monumento con "mirada sucia" y le ha invitado a verlo con detenimiento, al considerar que es una pieza escultórica "única", ha remarcado, antes de dar una interpretación de este monumento.

"Lo que no le gusta es la cruz", ha opinado con respecto al consejero y ha defendido que los comportamientos heroicos son al margen de la ideología que los movió.

Jove ha comparado esta pieza escultórica con el gran mural en la "cochambre" del edificio sindical, en Gijón, a lo que ha recalcado que el mensaje que transmiten uno y otro "no tiene nada que ver".

Según el diputado de Vox, mientras uno habla de concordia, de paz y de convivencia, el otro es "una exaltación de la violencia y del golpe de estado de las izquierdas contra el Gobierno legítimo de la República", ha afirmado.

"Tienen un serio problema, que tropiezan permanentemente con la ley", le ha espetado a Zapico, a lo que le ha recordado que sus dos primeras iniciativas legislativas han tenido que ser paralizadas por vulneración del derecho comunitario.

"Entiendo que para usted sería más fácil saltárselo todo a la torera", ha agregado, al tiempo que ha recalcado que la obra está protegida, está incluida en el Catálogo de Gijón.

Por este motivo, si quieren modificar su protección, tendrán que iniciar los trámites y el mismo procedimiento que se hizo para ser reconocida como tal.

Jové ha asegurado que estas "amenazas" de demolición no se puede hacer. También ha advertido al consejero que tendrá a Vox enfrente para modificar su protección.