Gijón.- El Musel licita la renovación y mejora de la señalización del puerto gijonés

Puerto gijonés de El Musel. - AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

GIJÓN, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Gijón ha licitado la renovación y mejora de la señalización, tanto horizontal como vertical, del puerto gijonés de El Musel, por un presupuesto de 541.591 euros, en torno a 650.000 euros con IVA, y un plazo de ejecución de seis meses.

Según una nota de prensa de la entidad portuaria, los trabajos licitados consisten en la señalización en 21 kilómetros de viales, once aparcamientos y seis intersecciones.

Asimismo, han destacado que el objetivo es asegurar el adecuado estado de todos los elementos que conforman la señalización vial del Puerto de Gijón. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el próximo 9 de abril.

En concreto, se procederá a la mejora de la señalización horizontal, con el pintado y el repintado, en caso de que ya existan, de marcas viales.

Igualmente, se abordará la mejora de la señalización vertical y balizamiento, reponiendo todos aquellos elementos - señales normativas, informativas, carteles y cualquier otro elemento de protección y señalización- que presenten deficiencias.

Todas las actuaciones van dirigidas, como objetivo principal, a mejorar la seguridad en el tráfico terrestre, tanto de vehículos pesados como del importante parque móvil de las empresas que operan en el Puerto de Gijón y que a diario transita por sus viales.