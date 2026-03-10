Gijón.- Natalia González presenta su dimisión como edil del PSOE

Archivo - La concejala socialista del Ayuntamiento de Gijón Natalia González, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. (Archivo)
Publicado: martes, 10 marzo 2026 14:05
GIJÓN 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón Natalia González Peláez ha presentado este martes su dimisión por motivos personales, han confirmado a Europa Press desde el PSOE gijonés.

A González Peláez, que había ejercido responsabilidades en el área de Servicios Sociales en el mandato pasado, la sustituirá el socialista Manuel Antonio del Corro Fernández.

