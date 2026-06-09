Gijón: Nicanor Piñole o Noega podrían perder aulas por el nuevo colegio de Nuevo Roces

Colegio público Nicanor Piñole (Gijón). - EUROPA PRESS
GIJÓN, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, ha señalado este martes que, a falta de que se consolide la matrícula para el próximo curso en Gijón, es posible que uno de los dos colegios públicos, el Nicanor Piñole o el Noega, sufran una merca del número de unidades en algún curso, con motivo de la apertura del nuevo centro educativo de Infantil y Primaria en Nuevo Roces, el colegio público Xosefa Xovellanos.
"Todavía tenemos que consolidar la matrícula", ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación tras una rueda de prensa sobre la oferta de FP. "El periodo de matrícula es el que va a determinar exactamente cómo quedan cada uno de los tres colegios", ha explicado.
Ledo, sobre este asunto, ha remarcado que era una necesidad la apertura del colegio en Nuevo Roces, aún en construcción y con fecha de puesta en marcha el próximo curso.
Esto provoca, según la consejera, que el alumnado de ese barrio que ahora estudiaba en alguno de los otros dos colegios de Contrueces, pase a Nuevo Roces el próximo curso. A esto ha sumado que el alumnado que hay en Gijón no ha aumentado en estas edades, sino que es el que había, salvando distintos focos de alumnado que pueden venir por traslado desde otra comunidad.
En este sentido, ha reiterado que el alumnado es el que hay y, efectivamente, el Nicanor Piñole y el Noega ven disminuida la ratio de alumnado en sus aulas.
La consejera ha señalado que, en este momento, están analizando cuál es la progresión y mirando cuál es la respuesta que se debe dar a estos nuevos colegios. "Hoy por hoy, creemos que la respuesta que están dando a sus alumnos es satisfactoria, debe de seguir así", ha defendido.
Ha recordado, además, que en un principio la Consejería había pensado en una progresión, curso a curso, de dotación de alumnado para el nuevo colegio Xosefa Xovellanos, pero los vecinos de Nuevo Roces solicitaron que se extendiera esa oferta.
Ledo ha reconocido que ahora mismo ven que efectivamente se necesitaban abrir más cursos, pero tampoco estaban desencaminados porque la afluencia no ha sido de dotar las tres líneas para las que en principio estaba previsto el nuevo centro.
También ha señalado que la propia población va a ir dirigiéndose hacia los centros que observan más adecuados al proyecto educativo que quieren para sus hijos y lo que corresponde es, una vez que ya se haya implantado la actividad en Nuevo Roces, el curso que viene, analizar la situación y mirar cómo pueden dotar una oferta más rica y de mejor calidad a toda la zona. "En este momento, continuidad con lo que tenemos y consolidar la oferta en la zona", ha apostado.