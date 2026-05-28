Gijón: Piden 11 años de prisión para un joven acusado de mantener relaciones con una niña de 14 años

Archivo - Palacio de Justicia de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón ha solicitado once años de prisión, entre otras penas y medidas, para un joven, vecino de Gijón, acusado de mantener relaciones sexuales con una niña de 14 años.

Según una nota de prensa del Ministerio Público, la vista oral se ha celebrado este jueves, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, y ha quedado vista para sentencia.

De acuerdo al relato fiscal, el acusado, de 21 años, mantuvo relaciones sexuales con la menor, de 14 años, siendo plenamente consciente de su edad.

Las relaciones se prolongaron desde el 2 al 7 de agosto de 2023. La menor, antes de estos hechos, padecía un trastorno de control de las emociones y consumo de tóxicos. Estos problemas se acentuaron tras lo ocurrido.

Por auto de 27 de septiembre de 2023, se prohibió al acusado aproximarse a menos de 300 metros a la víctima, a su domicilio, centro escolar o cualquier otro lugar donde se encontrara o frecuentara, y comunicarse con ella por cualquier medio.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años de los artículos 74 y 181.1 y 4 del Código Penal.

Solicita, por ello, además de la pena de cárcel, libertad vigilada para el procesado, a ejecutar después de cumplimiento de la pena de prisión, durante ocho años; así como inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante el mismo periodo e inhabilitación especial para ejercicio de profesión u oficio, retribuido o no, que conlleve contacto directo y regular con menores durante 17 años.

Igualmente, pide para el acusado que se le prohíba aproximarse a la víctima, a su domicilio, colegio o lugares frecuentados por ella a una distancia mínima de 300 metros, aunque no estuviera en ellos, así como comunicarse con ella por cualquier medio, todo durante 12 años.

También solicita que el procesado abone las costas procesales. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que el acusado indemnice a la víctima con 6.000 euros por los daños morales y secuelas derivadas de los hechos, más los intereses legales correspondientes.