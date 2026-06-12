Gijón: Principado y Ayuntamiento impulsarán 1.218 nuevas viviendas

Reunión de la directora general de Urbanismo del Principado de Asturias, Laura López, con el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en el Consistorio gijonés. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Urbanismo del Principado de Asturias, Laura López, ha trasladado este viernes al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, una propuesta de colaboración institucional orientada a impulsar la producción de suelo residencial y vivienda en la ciudad mediante el desarrollo de tres ámbitos estratégicos previstos en el vigente Plan General de Ordenación, que sumarían 1.218 viviendas en tres áreas estratégicas de la ciudad.

López, que ha defendido que las administraciones deben actuar de forma coordinada, ha apostado por utilizar estas actuaciones para reforzar un modelo de ciudad "más equilibrado y cohesionado", según una nota de prensa del Gobierno asturiano sobre la reunión mantenida.

En cuanto a la propuesta del Principado, sería a desarrollar en torno a tres ámbitos con objetivos complementarios: Laviada, en el entorno de la estación provisional de Sanz Crespo; Natahoyo, junto a la actuación de Naval Gijón; y la zona sur de la ciudad, en el entorno de Santa Bárbara.

En conjunto, estos desarrollos permitirían poner en el mercado 1.218 viviendas distribuidas en distintas zonas de Gijón y con una combinación de vivienda libre, protegida y pública destinada al alquiler.

La directora general ha defendido que esta propuesta busca favorecer una ciudad con mezcla de usos, tipologías residenciales y perfiles sociales, "que evite los procesos de segregación urbana y contribuya a que el crecimiento residencial se produzca de forma equilibrada en distintos barrios de la ciudad".

En el caso del ámbito de Sanz Crespo, se propone una actuación de iniciativa pública con capacidad para 262 viviendas. El planteamiento pasa por que el Ayuntamiento asuma el desarrollo urbanístico de los terrenos y que la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos se encargue posteriormente de la construcción de las viviendas, con un reparto proporcional de los inmuebles en función de la financiación aportada por cada administración.

Respecto al barrio del Natahoyo, la propuesta afecta a dos ámbitos residenciales colindantes con los terrenos del antiguo astillero de Naval Gijón, con capacidad para unas 350 viviendas.

El Principado considera que la intervención pública permitiría acompañar la transformación urbana de la zona con una oferta significativa de vivienda protegida y pública, lo que contribuiría, según el Gobierno asturiano, a preservar la diversidad social del barrio y a moderar las tensiones sobre el mercado residencial.

Referente a Santa Bárbara, esta actuación comprende dos ámbitos con capacidad para 606 viviendas. Además de incrementar la oferta residencial, su desarrollo contribuiría a completar el crecimiento urbano del sector, mejorar las dotaciones del entorno y favorecer la recuperación del Palacio del Marqués de Tremañes para posibles usos de carácter público.

Según la propuesta trasladada por Urbanismo, los tres desarrollos permitirían incrementar de forma relevante el patrimonio público de suelo y vivienda. Del total de 1.218 viviendas previstas, 1.028 contarían con algún régimen de protección y 566 se destinarían al alquiler público, frente al escenario contemplado actualmente por el planeamiento urbanístico.

Durante el encuentro, López ha reiterado la disposición del Principado a trabajar "conjuntamente" con el Ayuntamiento de Gijón desde el respeto a las competencias municipales en materia urbanística.

Martínez Salvador, por su lado, en declaraciones a los medios de comunicación, ha tildado de "muy cordial" la reunión con la directora general de Urbanismo ha destacado que el planteamiento puesto encima de la mesa por la directora general de Urbanismo se acerca mucho a lo que desde el Ayuntamiento defienden, en el sentido de hacer vivienda asequible de todos los tipos, tanto destinada al alquiler como a la venta con algún régimen de protección.

"Nos hemos comprometido a trabajar juntos para avanzar en el desarrollo de esos tres ámbitos", ha apuntado el edil, quien ha incidido en que ya están contemplados en el PGO y se pueden materializar en el medio plazo. Ha agregado, en esta misma línea, que esta reunión les marca una hoja de ruta para trabajar en el futuro.

Al margen de ello, ha recalcado que el Gobierno local considera que es muy importante también adoptar medidas que les permitan desarrollar vivienda pública y asequible y protegida ya, en el corto plazo.

De ahí que hayan insistido en reclamar al Principado que, en ejecución del Plan Estatal, se pueda avanzar en esas líneas de ayuda que el mismo articula, por las cuales la Consejería y el Principado van a recibir unos fondos muy importantes, para que el Ayuntamiento de Gijón pueda desarrollar ya vivienda protegida y vivienda pública, "que es lo que estamos defendiendo y por lo que llevamos trabajando mucho tiempo", ha remarcado.

Ha lamentado, por otro lado, que el Principado vuelva a rechazar el desarrollo de Ecojove, pese que para el Ayuntamiento esta actuación es "necesaria". Sobre ello, ha recordado que el PGO recoge en esa zona la mayor bolsa de suelo de vivienda protegida que tiene todo el concejo, que además es ahora de Casa 47, una entidad estatal destinada a la promoción de vivienda pública.

Ante este rechazo del Principado, Martínez Salvador ha resaltado que no les queda más remedio que instar a Casa 47 a que se desarrolle.

Por tanto, desde el Ayuntamiento de Gijón se sigue reclamando el desarrollo de Ecojove, más aún sabiendo que no son terrenos privados, sino públicos.

ANTIGUA CHAMPANERA

En otro orden de temas, y preguntado por el proyecto empresarial en la antigua champanera, ha señalado que es una actuación que está en tramitación y que muy pronto va a ser una realidad.

A este respecto, ha indicado que las obras de urbanización ya han comenzado y es un ámbito, en este caso, no para viviendas, sino para el desarrollo económico, que va a ser un polo de atracción empresarial y va a poder retener talento asturiano.

Cabe recordar que se proyecta en ese ámbito, en el entorno del Tragamón, la creación de un nuevo hub empresarial vinculado a la energía verde, el Asturias-Green-Hub, con capacidad para una veintena de empresas. La previsión es que pueda estar listo en el plazo de dos años, aproximadamente.