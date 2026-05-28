Gijón prohíbe los patinetes eléctricos en una amplia zona del centro desde junio

Mapa de calles donde el Ayuntamiento de Gijón prohíbe el uso del patinete eléctrico. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, ha anunciado este jueves que se prohibirá la circulación de Vehículos de Movilidad Personal (VMPs, patinetes eléctricos, en una zona céntrica de la ciudad, a partir del próximo 1 de junio.

Barcia, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado de la edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Nuria Bravo, ha indicado que utilizarán para ello la nueva señal de la DGT, la R118, que avisa de esta prohibición, de las que se van a instalar un total de 12.

La zona en la que estará prohibido circular en patinete va desde los Capuchinos, la calle Uría hasta la plazuela de San Miguel para luego continuar por Menéndez Valdés hasta la plaza del Instituto y seguir por la calle Munuza hasta la plaza del Carmen, y, a la vuelta, la calle de Marqués de Casa Valdés, así como otras vías que van a dar a la principal, como la calle Begoña o Munuza. El edil ha justificado esta medida por el paso de los autobuses urbanos por la zona centro.

Barcia ha argumentado que son calles "estrechas" donde pasa el autobús y, además, de alta actividad comercial, a lo que ha advertido del problema de convivencia que se puede dar entre patinetes y peatones.

"Creemos que con esto es suficiente", ha apuntado el concejal, quien ha recordado que los patinetes, en el ámbito urbano, no pueden circular por aceras ni zonas peatonales, plazas, puentes peatonales o pasadizos, por ejemplo. "La DGT lo prohíbe", ha recalcado, antes de agregar que no pueden superar los 25 kilómetros por hora. "Si va a más, es porque está trucado", ha apostillado.

También ha señalado que sus conductores no pueden llevar auriculares, ni utilizar el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo que disminuya la atención.

A esto ha añadido que solo puede circular una persona en él y, además, deben respetar la señalización vial, incluidos los semáforos y demás normas de circulación. Deben indicar, asimismo, sus maniobras "con diligencia y con precauciones", cuando por ejemplo hacen un giro. Tampoco pueden sus conductores conducir bajo los efectos de alcohol y las drogas, como cualquier otro vehículo y tienen que llevar elementos obligatorios de seguridad y visibilidad.

"Simplemente con que consiguiésemos que el 100% de los conductores de patinetes cumpliesen esto, no haría falta hacer nada más", ha llamado la atención Barcia, quien ha lamentado que se vea en las calles "un continuo incumplimiento" de estas normas básicas, de obligado cumplimiento en toda España.

Ha recalcado, unido a ello, que a principios de este año la DGT obliga a tener seguro obligatorio de responsabilidad civil para los conductores de estos patinetes y el registro obligatorio de estos vehículos. Además, los vehículos que se han construido antes de una fecha no podrán ya circular a partir del año 2027.

Bravo, por su parte, ha señalado que, con base a la nueva normativa de la DGT, la Policía Local ha iniciado una campaña de control de patinetes.

A este respecto, ha señalado que, en el primer trimestre, han puesto unas 200 multas a los conductores de patinetes, a lo que ha señalado que las sanciones van incrementándose "poco a poco".

Ha coincidido con Barcia, por otro lado, en que no ve necesaria articular una normativa municipal al respecto, habiendo ya la de la DGT. "Si cumplieran las normas básicas, muchos de los problemas que tenemos con la población ya no harían lugar", ha opinado.

Sobre el origen de las multas, ha explicado que las hay por circular por la acera, bajo los efectos del alcohol, usando el teléfono móvil o auriculares y algunas por velocidad. Ha recalcado, en este sentido, que la Policía tiene medidor de velocidad para estos vehículos.

Bravo ha remarcado que, sobre todo, están muy focalizados en los patinetes que van por las aceras, porque hay muchos atropellos de patinete a peatón. Especialmente ha recalcado que son peligrosos para la gente mayor, que no tiene gran movilidad.

En el caso de la zona del centro en la que no se va a poder circular con patinete, el conductor se enfrenta a una multa de 90 euros por saltarse la señal.

SERVICIO DE SALVAMENTO

En otro orden de temas, preguntada Bravo por las críticas del PSOE sobre la falta de recursos en el servicio de Salvamento de Playas, ha eludido hacer comentarios, si bien ha destacado que el número de socorristas va incrementándose a medida que lo hace el horario y la apertura de playas. El máximo que se va a tener es de 52 socorristas.