PSOE desconfía del Ministerio y apoya que el Principado asuma la humanización de Príncipe de Asturias

Archivo - Avenida de Príncipe de Asturias, Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Agrupación Socialistas de Gijón, Monchu García, ha celebrado este viernes que el Gobierno del Principado haya solicitado al Ministerio de Transportes la cesión del proyecto de humanización de la avenida Príncipe de Asturias para desbloquear las obras.

En este sentido, a través de una nota de prensa, ha respaldado que el Gobierno regional tome las riendas, al poner en duda las capacidades y la voluntad del Ministerio para asumir esta responsabilidad.

García, a este respecto, ha considerado que el que el Principado asuma la obra es fundamental para asegurar que el proyecto llegue a término.

"Le pedimos al Ministerio que se replantee su negativa a la cesión y que deje al Gobierno de Asturias que lo haga", ha conminado el dirigente local socialista.

Al tiempo, ha recordado que los socialistas exigieron en varias ocasiones al Ministerio que no se desentendiera de la humanización de la avenida Príncipe de Asturias, un proyecto que el PSOE ve prioritario para Gijón y, especialmente, para la zona Oeste, "pero la falta de respuesta ha hecho que desconfíen de su palabra", ha apostillado.

"No es una buena noticia que el Ministerio diga hoy que se compromete a hacerlo, porque ya lo tenía que haber hecho", ha hecho hincapié García. "Nuestra confianza en Transportes es casi tan alta como la que tenemos en Carmen Moriyón, muy poquita tendente a cero", ha agregado.

Ha apuntado, asimismo, que el PSOE de Gijón ya recogía en su programa de gobierno de las pasadas elecciones la humanización de Príncipe de Asturias como una actuación estratégica para "coser" la trama urbana de la ciudad -en concreto, los barrios de La Calzada, Nuevo Gijón, El Polígono y Tremañes-, así como para transformar uno de los principales accesos de la ciudad.

Por tanto, el PSOE reivindica el "firme" compromiso a nivel regional y a nivel local con este proyecto. Según García, la cesión de ese vial permitiría agilizar los trabajos y reducir el tráfico pesado en La Calzada.

"El Ministerio no ha tenido ninguna sensibilidad con los vecinos de La Calzada y debería dar este paso también para quitarse una responsabilidad para la que no han estado a la altura", ha opinado.

García también ha tachado de "negligente" la actuación de Transportes y espera que acepte la cesión del proyecto al Principado cuanto antes.

"Tanto Príncipe de Asturias como el desdoblamiento de Lloreda-Veriña, cuyo retraso nos parece absolutamente inaceptable, son infraestructuras clave para reducir la contaminación y mejorar los accesos al Musel, por tanto, son infraestructuras clave también para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de la zona Oeste", ha remarcado.

"Quizá para el Ministerio haya otras prioridades territoriales, pero el PSOE de Gijón/Xixón quiere resolver este asunto y un proyecto definitivo para el acceso al Puerto por Aboño", ha insistido.