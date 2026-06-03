Gijón: PSOE enmienda el Reglamento de Participación y pide abrir presupuestos participativos a los ciudadanos

El concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón Jacobo López, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón Jacobo López ha reprochado este miércoles al Gobierno local que haya tardado tres años para presentar un proyecto del Reglamento de Participación Ciudadana que mantiene la estructura del anterior y no es innovador, ni mas inclusivo ni mas participativo, según el edil.

López, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha señalado que tampoco contempla rendición de cuentas ni mecanismos para una participación real. A mayores, ha señalado que el Gobierno local había prometido que la oposición iba a poder participar y no les llamaron.

Asimismo, ha avanzado que han presentado un total de 19 enmiendas para corregir las "carencias" más importantes, que clarifican la titularidad del derecho de participación de todos los ciudadanos a partir de los 16 años, y menores en caso de procesos que les afecten, que incluyan un Pleno infanto-juvenil y una dotación mínima de 300.000 euros para ejecutar sus proyectos e incorporar la obligación de convocar al Consejo de la Juventud en asuntos que le son propios.

PORCENTAJES DE POBLACIÓN

El PSOE también ha planteado rebajar los porcentajes de población que marcan las pautas de la participación. En este caso, ha señalado que el proyecto del Gobierno exige el apoyo del 10 por ciento de la población (27.780 personas) o de las asociaciones inscritas (148) para presentar iniciativas ciudadanas.

En este caso, los socialistas proponen rebajar estos a un uno por ciento de la población para ejercer la iniciativa popular (2.780 firmas) y el mismo porcentaje de las asociaciones inscritas para iniciar un proceso participativo (15 entidades).

También piden rebajar al dos por ciento de la población para la elaboración de normas municipales (5556 firmas) y para solicitar el inicio de un proceso de audiencia pública (5556 firmas), mientras que sería un tres por ciento en el caso de querer impulsar una consulta popular (8334 firmas).

El PSOE considera, además, que hacen faltan más recursos humanos. Piden, por este motivo, que haya una persona formada en este ámbito, en cada centro municipal. Al tiempo, quieren un soporte especifico en las oficinas de Atención a la Ciudadanía, con especial atención a personas mayores y brecha digital.

Al margen de ello, López ha considerado que hay "falta de transparencia" y ha solicitado reforzar esta mediante la participación telemática y que se publiquen las actas de las Juntas de Gobierno, comisiones de Pleno y de consejos de administración.

Referente a los presupuestos participativos, proponen que la ciudadanía decida, una vez por mandato, los proyectos en los que se quiere invertir. Una participación que incluye no solo a los Consejos de Distrito, sino también a ciudadanos particulares.

Ligado a ello, los socialistas solicitan que la ciudadanía decida el destino de al menos el 15% de las inversiones municipales en los citados presupuestos participativos, reservando una parte para que decidan los distritos.

Entre las enmiendas, está también la necesidad de crear una comisión para la coordinación y seguimiento del proceso y se haga un seguimiento cuatrimestral de la ejecución de las inversiones aprobadas.

Por otro lado, en cuanto a la rendición de cuentas, el PSOE ha planteado la creación de una comisión de participación sin mayoría gubernamental y que se fijen unos indicadores de evaluación tanto para el seguimiento del proceso como para el de la ejecución de las propuestas aceptadas.