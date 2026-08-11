Gijón quiere acelerar la incorporación de viviendas a su programa de alquiler asequible

El director gerente de EMVISA, Ángel Valiente; el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás; y el diputado del PP en la Junta General, José Agustín Cuervas-Mons, durante la presentación de 'Gijón Confía Alquilando'. - GIJÓN

GIJÓN, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa municipal 'Gijón Confía Alquilando' ha incorporado tres viviendas en sus cuatro primeros meses de funcionamiento, según ha informado este martes el director gerente de la Empresa Municipal de Vivienda de Gijón (EMVISA), Ángel Valiente, durante una presentación de la iniciativa en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma).

El programa está dirigido a viviendas vacías o desocupadas con el objetivo de incorporarlas al mercado de alquiler asequible y ampliar la oferta residencial en Gijón. Actualmente no hay ninguna vivienda disponible en la plataforma, aunque durante el mes anterior se incorporó una y otra en el mes precedente.

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, ha explicado que el Ayuntamiento considera que una de las cuestiones que ha condicionado la incorporación de viviendas ha sido la falta de información sobre las características y ventajas del programa, especialmente entre los pequeños propietarios.

"Una de las principales causas de que el programa no vaya como nosotros teníamos previsto es que había una falta de información", ha señalado Pendás, que ha anunciado nuevos encuentros presenciales en distintos equipamientos municipales para explicar el programa, así como una nueva campaña de comunicación.

GARANTÍAS PARA ALQUILAR EN GIJÓN

Entre las garantías que ofrece 'Gijón Confía Alquilando' a los propietarios figuran un seguro de impago durante los tres primeros años del contrato, con una cobertura de hasta 15 meses, un seguro multirriesgo del hogar y garantías frente a daños. EMVISA también asume los gastos de gestión del contrato y ofrece asesoramiento jurídico.

El programa contempla además préstamos a tipo cero de hasta 4.000 euros para la adecuación de las viviendas y una reducción del 70% del rendimiento neto de los ingresos por alquiler en el IRPF, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Para los inquilinos, la renta queda limitada a un máximo de 650 euros mensuales y a 11 euros por metro cuadrado de superficie construida. El coste anual del alquiler tampoco puede superar un tercio de la capacidad de generar ingresos brutos anuales del arrendatario, si bien se contempla la posibilidad de incorporar un aval.

La adjudicación de las viviendas se realiza mediante un sorteo informático entre las personas que cumplen los requisitos, con el objetivo de garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades. Las viviendas permanecen durante una semana en la plataforma para que las personas interesadas puedan presentar sus solicitudes.

Valiente ha explicado que el procedimiento está diseñado para que desde que un propietario pone una vivienda a disposición del programa hasta la firma del contrato transcurra aproximadamente un mes. Según ha indicado, uno de los contratos se formalizó en un mes y cinco días y otro en menos de un mes.

Pendás ha señalado que el Ayuntamiento está analizando posibles mejoras del programa a partir de la experiencia acumulada y de las aportaciones realizadas por las agencias inmobiliarias colaboradoras. Entre las cuestiones que se estudian figuran cambios para hacerlo "más dinámico, más ágil, más atractivo, más rápido y más fácil de poder acceder", así como posibles nuevas ventajas fiscales.

Actualmente son 23 las agencias inmobiliarias que colaboran con EMVISA en el programa para informar y dinamizar la incorporación de propietarios e inquilino