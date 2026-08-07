Gijón: Recepcionada la nueva pista de entrenamiento de Las Mestas para el Concurso Hípico

Nueva pista de entrenamiento del Complejo Deportivo de Las Mestas, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Deportivo Municipal ha recepcionado este viernes las obras de la nueva pista de entrenamiento del Complejo Deportivo de Las Mestas.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, se trata de una actuación que ha supuesto una inversión cercana a los 370.000 euros y que permitirá al Concurso Hípico Internacional de Gijón disponer, por primera vez en cinco décadas, de unas instalaciones adaptadas a los estándares de la alta competición internacional.

La actuación supone un importante salto cualitativo para uno de los eventos deportivos con mayor tradición de la ciudad, al dotar al recinto de una pista de entrenamiento de 40 x 70 metros, diseñada con los mismos criterios técnicos que utilizan los grandes concursos ecuestres internacionales. Asimismo, se completa con una pista anexa destinada al trabajo a la cuerda de los caballos.

Las obras han sido ejecutadas por la empresa New Construction, adjudicataria del contrato promovido por el Patronato Deportivo Municipal, mientras que la superficie deportiva ha sido desarrollada por Geolastic, una de las empresas de mayor prestigio internacional en la construcción de pistas ecuestres, responsable de la instalación del sistema de flujo-reflujo, el drenaje y la composición técnica del firme mediante arena de sílice y materiales específicos que garantizan unas condiciones óptimas de entrenamiento durante todo el año.

El concejal de Deportes y Educación y presidente del Patronato Deportivo Municipal, Jorge Pañeda, ha destacado que esta actuación "era una necesidad largamente demandada por el mundo ecuestre".

"Después de cincuenta años, Las Mestas cuenta por fin con una pista de ensayo a la altura del prestigio del Concurso Hípico Internacional de Gijón y de los mejores jinetes y amazonas del mundo", ha remarcado Pañeda.

El edil ha incidido, incluso, en que de no haberse acometido esta inversión, el concurso hípico "seguramente no tendría futuro y acabaría desapareciendo".

Al tiempo, ha considerado que esta inversión permitirá mantener la capacidad de atracción del Concurso Hípico Internacional Oficial de Gijón en un calendario cada vez más competitivo. "Queremos que quienes vienen a competir a Gijón encuentren unas instalaciones de primer nivel", ha indicado.

En este sentido, esta nueva pista mejora la preparación de los caballos, incrementa la calidad del evento y refuerza la posición de nuestra ciudad como sede de una de las grandes citas ecuestres del calendario internacional.

"La nueva infraestructura estará plenamente operativa para la próxima edición del Concurso Hípico Internacional de Gijón, reforzando la candidatura de Las Mestas para seguir acogiendo a algunos de los mejores binomios del panorama ecuestre mundial y consolidando el prestigio deportivo de una competición con más de ocho décadas de historia", ha señalado.