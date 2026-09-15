Gijón recurrirá este mes la declaración de Zonas Tensionadas en Cimadevilla y La Arena

El portavoz del Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha remarcado este martes que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) se ha pronunciado en contra de la petición de medidas cautelares contra la declaración de Zonas Tensionadas en los barrios gijoneses de Cimadevilla y La Arena, pero no sobre la cuestión de fondo, ya que todavía el Consistorio gijonés no ha presentado recurso.

En este sentido, en respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa de Junta de Gobierno local en el Ayuntamiento, ha explicado que están trabajando en la formulación del citado recurso, que presentarán en este mes, fecha tope para poder hacerlo.

Martínez Salvador ha señalado que el Gobierno local cree que no se ha tramitado "de una manera correcta" esta declaración de Zonas Tensionadas. "No debamos confundir que se han desestimado las medidas cautelares con que se haya rechazado el recurso", ha reiterado.

Ha recordado que, en su día, desde la Empresa Municipal de la Vivienda y desde la Dirección General de Urbanismo se presentaron una serie de alegaciones. Entre otras cuestiones, ha apuntado que se cuestionaba la metodología utilizada.