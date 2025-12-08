Gijón rendirá homenaje a Juan Taboada por su trayectoria en la música asturiana

Gijón rendirá homenaje a Juan Taboada por su trayectoria en la música asturiana
Publicado: lunes, 8 diciembre 2025 11:44

   OVIEDO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El próximo sábado 31 de enero, el Restaurante Savannah de Gijón acogerá un evento en reconocimiento a la trayectoria de Juan Taboada, figura clave en la música asturiana a través de su labor en discográficas como la Sociedad Fonográfica Asturiana y Arrebato.

   El homenaje busca expresar gratitud por su apoyo a músicos de folk, pop y rock en Asturias, así como su implicación en proyectos solidarios. Según los organizadores, Taboada "ha sido un verdadero estandarte para la música, ayudando a cumplir los sueños de incontables artistas y destacando siempre por su humildad y apoyo incondicional".

   Aunque no será posible contar con todos los músicos y formaciones que quisieran participar, algunas figuras clave en la vida de Taboada compartirán recuerdos y anécdotas que contribuirán a reforzar su legado en la cultura asturiana.

