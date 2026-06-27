Gijón rinde homenaje a Ígor Medio con una calle en el barrio del Natahoyo

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha asistido este sábado al descubrimiento de la placa conmemorativa dedicada a Ígor Medio, en la calle que desde ahora lleva su nombre en el barrio del Natahoyo, antes denominada Palafox.

Durante el acto, Moriyón ha señalado que con este reconocimiento la ciudad "devuelve al barrio algo que nunca dejó de ser suyo", en referencia a la figura del artista gijonés, al que ha definido como un creador que supo reflejar la vida cotidiana de la ciudad tanto en su faceta de dibujante como en la musical.

La regidora ha destacado la trayectoria de Medio en la creación de la familia Castañón, publicada en La Nueva España, y su aportación a la música tradicional asturiana como fundador del grupo Felpeyu. "Hoy Gijón liga para siempre esta calle a un dibujante que supo retratar como nadie la vida cotidiana de la ciudad", ha señalado.

En el acto también ha intervenido Sonia Tuya, madre del homenajeado, quien ha agradecido el reconocimiento institucional y el apoyo de colectivos sociales, culturales y vecinales a la iniciativa. Tuya ha subrayado la vinculación de su hijo con el Natahoyo y su entorno familiar, así como su compromiso cultural y social.

La madre del homenajeado ha recordado además su trayectoria familiar y personal, así como su relación con la música y la cultura popular asturiana, y ha señalado que la calle y la placa suponen el regreso simbólico de Ígor Medio a su barrio.

El descubrimiento de la placa ha contado con la presencia de representantes municipales, entidades vecinales y culturales, en un acto de homenaje al artista gijonés.