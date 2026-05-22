Gijón: Santano prevé licitar este año el acceso a El Musel y la humanización de Príncipe de Asturias

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible de España, José Antonio Santano (cuarto por la derecha), antes de participar en el 20 Congreso Nacional de Empresarios de Transporte, organizado por la CETM. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible de España, José Antonio Santano, ha anunciado este viernes que el Ministerio prevé que se licite este año las obras de acceso al puerto gijonés de El Musel por Aboño, así como la humanización de la avenida de Príncipe de Asturias.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el 20 Congreso Nacional de Empresarios de Transporte, organizado por la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM) en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Santano ha señalado que, por un lado, están a la espera de que la Autoridad Portuaria de Gijón les confirme oficialmente que Aboño es útil como elemento de comunicación integral para el puerto, de forma que sirva para todo tipo de tráficos que pueden acceder a El Musel por él.

Ligado a esta obra, ha aludido a la humanización de la avenida Príncipe de Asturias. El secretario de Estado ha asegurado, al respecto, que este proyecto está "muy avanzado" y la intención del Ministerio es que a lo largo de este año esté terminado y se pueda licitar.

La idea, según Santano, es que tanto esta obra como la de Aboño se puedan hacer en paralelo. Eso sí, ha insistido en que necesitan la confirmación del Puerto de que Aboño sirve para todo tipo de mercancías, a lo que ha apuntado a dudas con respecto a las mercancías peligrosas.

Dicho esto, ha señalado que parece que esta cuestión se está resolviendo a través de contactos con la Dirección General de Tráfico y, en la medida en que eso esté, sería suficiente esta confirmación oficial para ir rematando también el proyecto de la avenida de Príncipe de Asturias, en la que no han parado de trabajar.

"Lo normal es que ambas cosas estén resueltas ya este año", ha dicho confiar Santano, quien ha apuntado que la de Aboño espera que "más pronto".

Otra cosa, según el secretario de Estado, es que a lo mejor ese acceso necesita también alguna intervención, sobre todo en el entorno del nudo del Empalme. Aún así, ha considerado que pueden combinarlo con ambas cosas, es decir, trabajar al mismo tiempo.

Ha aclarado, no obstante, que la actuación de humanización en la avenida de Príncipe de Asturias tiene que garantizar también que, en determinadas circunstancias o en determinadas situaciones, sea accesible para los camiones para acceder al puerto.

"No podemos hacer depender solo de un acceso como el de Aboño la entrada y salida del puerto", ha remarcado Santano, quien ha explicado que puede darse una situación excepcional, en algún momento, en el que si Aboño no estuviera operativo se necesitara una alternativa.

"Yo creo que eso es conocido y que eso no impediría el trabajo de humanización en la avenida Príncipe de Asturias", ha señalado el secretario de Estado.

Sobre la petición hecha en este día por el Principado para asumir la gestión de las obras de humanización de esta avenida, ha recalcado que la titularidad es del Ministerio y es quien tiene intención de ejecutar los trabajos.

Ha recalcado que se trata des una carretera estatal, por lo que supondría una complejidad jurídica "grande" la cesión de la titularidad. Ha reiterado, en este sentido, que se necesitaría un cambio legal para que un tercero hiciera la obra, a lo que ha señalado que lo razonable es que el Ministerio la ejecute.

Cosa distinta, según él, es que en el futuro eso pueda tener un cambio de titularidad, pero en este momento no lo van a hacer en la medida en que también puede ser una infraestructura por la que en un momento determinado sea necesario que por ella accedan al puerto los camiones.

Preguntado sobre si el dinero del fallido vial de Jove, casi 300 millones de euros, serán invertidos en estas y otras infraestructuras de Gijón como se había comprometido el Ministerio, ha indicado que en principio lo van a invertir para garantizar el mejor acceso al puerto por Aboño.

A esto ha sumado el desdoblamiento de Lloreda-Veriña, de cuya licitación cree que está "a punto ya", a la espera de que Medio Ambiente les dé el visto bueno. "O sea que también eso va en marcha, que va a ser una inversión importante", ha añadido. A esas inversiones se sumarían las de la humanización de la avenida de Príncipe de Asturias y las del Empalme.

Santano, al tiempo, ha dejado claro que la intención del Ministerio es destinar los recursos necesarios para que esas infraestructuras estén operativas y mejoren y garanticen el acceso al puerto, pero que garanticen también la mejor calidad en la avenida de Príncipe de Asturias.

Ha destacado, unido a ello, otras obras que va a ejecutar el Ministerio en la ciudad, como son las que guardan relación con el Plan de Vías, que en su conjunto supone una inversión "de mucha importancia".

A estas dos actuaciones ha sumado las relacionadas con el Plan de Vías, como es el derribo del viaducto de Carlos Marx y el proyecto de estación intermodal.

En este sentido, ha destacado que el derribo del viaducto y la urbanización de todo ese entorno suman 54 millones de euros, de los que el Ministerio aporta 34 millones y Principado y Ayuntamiento de Gijón diez millones cada uno.

Ha indicado, a este respecto, que están a la espera de la confirmación de la aprobación del proyecto por parte del Ayuntamiento gijonés, al que lo remitieron el pasado febrero. Una vez cumplido este paso, el Ministerio podrá licitar la obra a continuación. "Nosotros le hemos metido a esto velocidad de crucero", ha asegurado.

Respecto a la fase siguiente, la del proyecto de la estación intermodal, ha afirmado que "va muy avanzada". Según el secretario de Estado, este año contarán con un proyecto de ejecución a lo largo del año y confía también en que puedan empezar a hablar con Ayuntamiento y Principado de un convenio para la financiación.

RESPUESTA AL AYUNTAMIENTO "CON HECHOS"

Preguntado por las quejas de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, acerca de que no le responde a sus misivas, ha replicado que la contestación del Ministerio es "con hechos".

Sobre esta cuestión, ha apuntado que el pasado febrero remitieron al Ayuntamiento el proyecto de la demolición del viaducto de Carlos Marx y están esperando todavía que el Consistorio gijonés confirme su aprobación.

"A mí en relación con el Ayuntamiento de Gijón siempre me ha preocupado su olvido del puerto", ha recalcado Santano. Este ha llamado la atención sobre que la da la impresión que para el Ayuntamiento parece que el puerto no está en Gijón y que es un motor económico y de empleo de primera magnitud para el territorio.

"Me parece que el Ayuntamiento de Gijón debería también haber pensado y debería estar pensando en que hay que garantizar el acceso al puerto de El Musel, como por cierto lo ha hecho el Gobierno del Principado de Asturias", ha remarcado.

El secretario de Estado ha reiterado que hay que hacer compatibles las dos cosas, la mejora y la humanización de la avenida Príncipe de Asturias, pero igualmente hay que garantizar el acceso a una infraestructura estratégica que genera un impacto de miles de empleos en Gijón y en su entorno.

"En eso hemos pensado nosotros, ha pensado el Gobierno del Principado, pero muy poquito el Ayuntamiento de Gijón", se ha quejado Santano.

Con todo, Santano ha considerado que estas tres actuaciones que tienen que ver con Gijón, y con Asturias en su conjunto, según él, "van muy bien y van en marcha". "No hemos parado de trabajar", ha asegurado el secretario de Estado.

CONGRESO

Con respecto a su participación en el Congreso, ha disculpad la ausencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, y puesto en valor el papel de la CETM y del transporte en la economía.

Ha recordado, en este sentido, que se ha llegado a un acuerdo de apoyo al sector del transporte por los problemas derivados de la guerra de Irán.