'Gijón de Sidra' crece hasta los 16 llagares y las 36 sidrerías

Presentada la 17 edición de 'Gijón de Sidra', en el Ayuntamiento gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha presentado este martes la 17 edición de 'Gijón de Sidra', con la participación de 36 sidrerías y 16 llagares.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha resaltado que en esta edición, organizada por la empresa Fenicia, participan dos llagares más y tres sidrerías más que el año pasado.

Ha agradecido, asimismo, esta alta participación y ha incidido en la importancia de que el evento siga creciendo después de una trayectoria "ya tan larga", así como a los patrocinadores por su apoyo.

En esta edición, De la Plata ha resaltado que el diseño del pañuelo conmemorativo del evento es obra del gijonés Edgar Plans, del que ha señalado que es uno de los artistas asturianos con mayor proyección internacional.

De él se ha destacado, entre otras cosas, que su obra, "muy reconocible por sus personajes y estilo colorista y lleno de personalidad", ha llegado a galerías y exposiciones de ciudades como Nueva York, París, o Hong Kong.

De la Plata ha disculpado su ausencia, ya que está de regreso de París, donde tiene como encargo la imagen del PSG, y ha leído, en su nombre, un escrito, en el que ha hecho un recordatorio de su niñez y sus recuerdos en las sidrerías cuando iba con su familia.

"La tradición de socializar las sidrerías es parte de la cultura asturiana y aquí en Gijón no es menos, sino más", recalca Plans en su escrito, a lo que De la Plata ha incidido en que el artista hace referencia a esas sidrerías "donde nunca te sentías solo al entrar por la puerta y donde siempre hay y habrá un culín para ti".

Por otro lado, Laura Fernández, también de Fenicia, ha incidido en 'Gijón de Sidra' nació con un objetivo claro, que era poner en valor la barra como punto de encuentro y como espacio natural para disfrutar de la sidra, escanciada y compartida.

"Aunque muchos establecimientos ofrecen también la posibilidad de disfrutar de la experiencia en mesa, la esencia de 'Gijón de Sidra' está en la barra, recuperando e imponiendo en valor una manera auténtica y tradicional de vivir la sidra aquí en Gijón", ha remarcado.

Por parte del presidente de Otea en Gijón, Ángel Lorenzo, este ha explicado que esta 17 edición va durar diez días, en los que se va a poder vivir la sidra, de la que ha resaltado que no es solo la bebida "más emblemática" de la región sino también es la manera asturiana de acoger y de celebrar en una mesa o en un chigre.

A ello ha sumado que también viven muchísimas familias asturianas de ello y ha apostado por darle siempre visibilidad a la sidra, que es el motor de la hostelería asturiana.

En cuanto al evento en sí, el primer culín tendrá lugar, a las 17.00 horas, en la sidrería Champel, el mismo establecimiento donde se hará la cata final el día 19. Al día siguiente, a las 12.00 horas, en el Ayuntamiento, será la entrega de premios. La información sobre los participantes se puede consultar en la web www.gijondesidra.com y en los sidromapas editados para el evento.