Gijón: Los sindicatos advierten de "deficiencias" en el nuevo servicio de microbuses de Emtusa en zona rural

GIJÓN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Emtusa, en Gijón, ha alertado, ante la incorporación del nuevo servicio de microbuses rurales, que, pese a los beneficios que implica para los ciudadanos, presenta "importantes deficiencias" con las que se ha puesto en marcha el servicio.

A través de una nota de prensa, han apuntado que los nuevos microbuses disponen de escalones de acceso, "circunstancia especialmente relevante para las personas de edad avanzada y para aquellas con movilidad reducida", han remarcado, con respecto a la accesibilidad, que consideran prioritaria en un servicio de transporte público.

Al tiempo, han llamado la atención sobre que, en pleno proceso de renovación y electrificación de la flota de Emtusa, y dentro de los objetivos de reducción de emisiones, se haya optado para este nuevo servicio por vehículos de combustión, que han considerado "especialmente cuestionable", más en el lugar donde van a prestar servicio.

También han remarcado que, pese a que los vehículos destinados al nuevo servicio permanecieron durante todo el verano en las instalaciones de Emtusa, no se impartió formación específica al personal que debía manejarlos, incluidos los conductores que comenzaron a prestar servicio desde el primer día.

Sobre esta cuestión, han incidido en que estos nuevos vehículos incorporan sistemas y características de funcionamiento diferentes a los habituales en el resto de la flota de Emtusa, entre ellos el sistema GPS, el cambio secuencial, los sistemas de freno de parada y emergencia o el funcionamiento de la suspensión.

En este caso, han considerado que la formación previa de los trabajadores debe ser un requisito "básico" antes de la puesta en servicio de cualquier nuevo modelo de vehículo.

Asimismo, han apuntado que no se ha contado con la participación ni con el conocimiento y experiencia de los trabajadores de Emtusa a la hora de planificar los recorridos.

"Esta cuestión resulta especialmente relevante cuando determinados itinerarios discurren por zonas que presentan dificultades para la circulación de este tipo de vehículos, circunstancia que puede afectar tanto a la operatividad del servicio como a su prestación en condiciones adecuadas de seguridad", han alertado.

Por ello, desde el Comité de Empresa se ha reclamado que se tenga en cuenta a la representación de los trabajadores y la experiencia del personal que presta diariamente el servicio a la hora de diseñar, modificar o evaluar estos recorridos.

Con todo, han urgido a corregir "cuanto antes las deficiencias detectadas", para así garantizar la accesibilidad, la formación del personal, una adecuada planificación de los recorridos y la coherencia con el proceso de modernización y reducción de emisiones de la flota.