Gijón: La Sindicatura de Cuentas valida la Zona de Bajas Emisiones de La Calzada

El concejal de Tráfico, Transporte Público y Movilidad del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, en rueda de prensa acompañado del director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico, Transporte Público y Movilidad del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, ha destacado este viernes que la Sindicatura de Cuentas ha aprobado el informe definitivo sobre la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Calzada.

Junto a él ha hablado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, el director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno, quien ha explicado que el citado informe concluye que el Ayuntamiento de Gijón ha cumplido, entre otras cosas, con la financiación europea, que era uno de los aspectos que se fiscalizaba de esta actuación.

En concreto, ha apuntado que se confirma que el Ayuntamiento ha seguido todos los trámites y que, al momento de concluir la fiscalización que había emprendido la Sindicatura, era el que más avanzado tenía la implantación de su ZBE, si bien ha reconocido que este informe tenía unas fechas muy acotadas que coincidían, en cierta manera, con el mayor desarrollo de la Zona de Bajas Emisiones en Gijón.

El citado informe definitivo también incorpora un apartado de actuaciones, no dentro del periodo de fiscalización, sino subsiguientes, que se consideran relevantes, según Fernández-Paíno, quien ha remarcado que ahí es donde se ve que Gijón efectivamente ejecutó la subvención europea con los hitos y en los plazos que estaban previstos, así como que se ha presentado la cuenta justificativa del Ministerio. "Como Ayuntamiento, hemos sabido justificar esos fondos europeos", ha resaltado.

Al tiempo, ha llamado la atención sobre que, al inicio del mandato, desde la oposición se dijo que "iba a ser el Apocalipsis" y que iba a tener que devolver el Ayuntamiento fondos europeos.

Unido a esto, ha destacado que el Gobierno local no solo revirtió las obras de la ZBE, sino que completaron las de la Ecomanzana, la de la avenida de Pablo Iglesias y actuaciones que se estaban llevando a cabo con los fondos europeos. "Llegamos a tiempo a cumplir los hitos", ha resaltado.

Fernández-Paíno ha señalado que si bien el Ministerio de Transportes todavía no ha mandado la resolución de la cuenta justificativa de la subvención PRTR, la Sindicatura de Cuentas ha validado el trabajo que hizo el Ayuntamiento. Ha recalcado, también, que el Ministerio siguió este expediente "con mucha atención".

En cuanto a la Ordenanza de Zonas de Bajas Emisiones, Barcia ha recordado que se aprobó de forma inicial el proyecto de la misma en Junta de Gobierno este pasado martes y se llevará a la próxima Comisión de Seguridad y Tráfico, para abrir el periodo de enmiendas y continuar su tramitación.

Se prevé llevar a aprobación inicial del Pleno en agosto o septiembre, con lo que se abrirá un nuevo periodo de exposición pública para que la ciudadanía, colectivos y asociaciones. El edil ha calculado que se llevará a aprobación definitiva al Pleno del próximo noviembre, con la idea de que esté publicada la ordenanza en el BOPA, antes de finalizar el año.

Barcia ha señalado que, una vez aprobada, va a haber dos años de periodos de transición antes de que se empiece a sancionar. De esta forma, en 2027 se dará información generalista sobre las ZBE y en 2028 se harán ya avisos más individuales. Habría entonces una herramienta de registro para notificar a aquellos vehículos que entren en la zona sin poder hacerlo, pero sin que suponga una sanción aún, hasta 2029.

Sobre ello, ha recalcado que, a partir de 2029, el Ayuntamiento estará vigilante a recordar el compromiso que tiene el Ministerio de no sancionar si no hay alternativa al tráfico pesado por la avenida de Príncipe de Asturias en el acceso al puerto gijonés de El Musel.

"Nadie entendería en La Calzada no poder acceder, aunque sea unos pocos días, con tu coche particular mientras miles de camiones atraviesan Príncipe de Asturias todos los días", ha remarcado.

Barcia ha apuntado también que la idea es modular la Zona de Bajas Emisiones en función del protocolo de anticontaminación que está aprobado en La Calzada, a través de un decreto de Alcaldía, cuando se den episodios de contaminación que superan ciertos umbrales.

Se exceptúa en esta norma vehículos de cuerpos de seguridad y emergencias, además de que se regula el paso de otros vehículos de servicios catalogados como esenciales, por ejemplo funerarias o taxis.

Tampoco se limitará el paso a los empadronados en esta zona, aunque tendrán que registrar la matrícula, y lo mismo para los titulares de plaza de garaje, trabajadores de esa zona y tarjetas de personas con movilidad reducida. Se ha tenido en cuenta, además, a los vecinos de Carreño que se desplazan a Gijón, habitualmente a esa zona.