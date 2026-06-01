Gijón: Trámites más fáciles para espectáculos de pequeño formato con declaración responsable mínimo 48 horas

El concejal de Festejos de Gijón, Jesús Martínez Salvador (en el atril), en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Festejos de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha comunicado este lunes que, con la entrada el próximo día 4 en vigor de la modificación de la Ley de Espectáculos Públicos del Principado, los locales hosteleros que quieran acoger actuaciones de formato reducido solo necesitarán presentar una declaración responsable con al menos 48 horas antes.

De esta forma, según el edil, los establecimientos tendrán "plena cobertura legal". El modelo de declaración responsable, asimismo, al margen de remitirla por el Ayuntamiento a la patronal del sector Otea, será publicada desde este lunes en la web municipal.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha señalado que este documento sirve tanto para espectáculos en el interior como en las terrazas hosteleras.

Al tiempo, ha remarcado que Gijón fue concejo pionero en Asturias a la hora de apoyar este tipo de espectáculos reducidos con el programa Siente Xixón, que luego se extendió a Siente Xixón Terrazas, pero que fue anulado por sentencia judicial. Ahora, al modificarse la ley regional, ya no será necesario recurrir a este programa, ya que los establecimientos va a contar "con total garantía y seguridad jurídica".

Martínez Salvador ha querido dejar claro que siempre hubo respeto vecinal y al descanso, a lo que ha celebrado que Gijón ha estado involucrado en la redacción de la nueva norma. En este sentido, el edil ha apuntado que los cambios introducen un poco lo que estaban ya haciendo en el Ayuntamiento gijonés, por lo que se ha mostrado contento de poder dar pasos adelante, y más hacerlo de la mano del sector.

En cuanto al documento, ha explicado que hay dos variantes, para la celebración de eventos en interior y otro modelo si es exterior. Se precisará remitir el documento un mínimo de 48 horas y en él se incluirán datos identificativos del propietario del local y del propio establecimiento, así como las horas del espectáculo y una breve descripción.

Sobre esto último, Martínez Salvador ha señalado que servirá tanto para conciertos acústicos como monólogos o similares. El Ayuntamiento, además, publicará un decálogo con las diez preguntas más frecuentes y las respuestas.

Por parte de Otea, su presidente en Gijón, Javier Martínez, ha incidido en que esta modificación de la ley asturiana es algo que venía reclamando el sector desde hace tiempo, de cara a tener, al menos, de cobertura legal.

Una vez modificada la normativa, ha resaltado que es un éxito no solo para la hostelería y hotelería, sino también para la cultura, para poder sacara a la luz el talento que hay en Asturias y que tenga más nichos donde visibilizar sus habilidades.

Martínez ha querido agradecer al Principado por haber escuchado al sector de cara a esta modificación, si bien ha recalcado que su verdadero compañero de viaje en esta reivindicación ha sido el Ayuntamiento gijonés, que antes de este cambio legal ya les apoyaba con propuestas como 'Siente Xixón', pese incluso a alguna sentencia en contra.

"Tenemos que seguir en esa línea", ha apostado el presidente de Otea en Gijón, quien ha abogado, al tiempo, por ser responsables y cumplir la norma de horarios y ruidos para que todos podamos convivir. Asimismo, ha asegurado que esta herramienta es muy importante para seguir construyendo ese motor económico que es la hostelería.

"Bienvenida la ley", ha destacado Martínez, quien ha explicado que esta marca una distancia mínima de 40 metros con el 'vecino' más próximo en el caso de las terrazas.