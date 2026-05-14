Gijón: La tuneladora 'Deva' inicia la perforación clave para la red de saneamiento en La Pecuaria

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, junto al gerente de la EMA, Vidal Gago, visitan las obras del proyecto de redes separativas de la red de saneamiento de la EMA en La Pecuaria, que ejecutan Acciona y Geosa. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha visitado este jueves las obras de proyecto de redes separativas de la red de saneamiento contratadas por la Empresa Municipal de Aguas (EMA) en el entorno de la avenida La Pecuaria, que tienen un plazo de ejecución de 24 meses y un presupuesto de algo más de 14,5 millones de euros.

Martínez Salvador, en declaraciones a los medios de comunicación durante la visita a los trabajos, realizados por Acciona y Geosa, ha destacado que en este día la tuneladora, a la que han bautizado como Deva, va a entrar en la hinca, donde va a poder trabajar para poder hacer un recorrido de 630 metros.

Según el edil, esta es la longitud que se va a tunelar, con siete puertos intermedios de empuje, y que va a permitir que cuente con una red separativa de aguas pluviales y residuales en esta zona, así como el refuerzo del abastecimiento en toda la zona.

El gerente de la EMA, Vidal Gago, por su parte, ha resaltado el que la Universidad de Oviedo haya permitido pasar mínimamente por terrenos suyos para hacer un pequeño modificado, que supuso un pequeño giro, el cual evitó muchas molestias al tráfico rodado. Un modificado que, además, ha rebajado algo el presupuesto.

Gago, por otro lado, ha explicado que se le ha puesto a la tuneladora el nombre de Deva al ser, por un lado, la diosa celta del agua, y por otra, formar parte también de la mitología asturiana.

En cuanto a la ejecución de los trabajos, ha señalado que han consumido casi la tercera parte y tienen ejecutado, a certificación de abril, el 25 por ciento de la obra. Ha indicado, asimismo, que el modificado que se hizo supuso un "pequeñísimo retraso".

Ha apuntado, también, que a partir de ahora comienza el camino crítico de la obra, es decir, empezar con el túnel y con la hinca, para luego enlazar con el nuevo aliviadero y la ampliación de la aliviadera del Peñafrancia.

Fernando Alonso González, jefe de servicios técnicos de la EMA, ha detallado que la obra tiene dos objetivos principales. Uno es dotar de una tubería de abastecimiento importante de 300 a toda la avenida de La Pecuaria, que dé servicio tanto al Parque Científico y Tecnológico como al hospital de Cabueñes y a los futuros desarrollos urbanísticos que se van a desarrollar en esa parroquia.

Para él, la obra principal y la más costosa es dotar de una red de saneamiento separativa a toda la avenida de La Pecuaria. Ha indicado que, gracias a ello, se puede dar un sistema de saneamiento separativo al PCTG y la población de Cabueñes, incluido el hospital.

En este sentido, ha señalado que el contar con una red separativa posibilita que las aguas pluviales van separadas de las aguas fecales.

De esa forma, las depuradoras funcionan mucho mejor dentro de sus rangos y se gasta mucho menos energía en toda lo que es la explotación, además de que se suele conseguir una mejor calidad de las aguas, según Alonso.

Este ha advertido de que la gente tiende a pensar que las aguas pluviales son limpias, pero no es así, ya que arrastran piedras o restos de vehículos, de aceites, y de ahí que en esta parte de la obra tienen un tratamiento previo a echar esas aguas pluviales al río.

Referente a los trabajos ya realizados, ha apuntado que se ha hecho el pozo de ataque, donde van a meter los cubos de la Hinca y se ha hecho el pozo de salida por donde va a salir la tuneladora que se va a introducir en este día.

Por su parte, la jefe de obra de saneamiento de La Pecuaria, Laura Valdizán (Acciona), y el director técnico de Geosa --empresa de la tuneladora-- Melquiades Sierra, respectivamente, han explicado que empezarán este próximo viernes a perforar unos 630 metros de túnel de escudo cerrado, al considerarse que es la tecnología "más eficiente, eficaz y segura".

El avance es en continuo, lo que evita, a partir de cierta profundidad, todo lo que son la afección a servicios afectados y el ritmo habitual en zonas urbanas, como es este caso con una zona viaria con un impacto importante en la intensidad diaria de los vehículos.

Sierra ha apuntado que la excavación se va a hacer a entre los cuatro y los ocho metros de profundidad, aproximadamente. La duración de la perforación, asimismo, va a depender del tipo de los terrenos. También ha señalado, en cuanto a seguridad, que la máquina se va a estar pilotando desde el exterior, mientras que en el interior se hacen labores de revisión y de actuación.

Ha indicado, por otra parte, que el material que se excava se tritura en la rueda de corte de la tuneladora y se saca por un circuito de bombeo de agua, tras lo que se hace una separación de la parte sólida y la líquida en una planta separadora que tienen en superficie.

Entre otros datos, ha señalado que la tuneladora pesa 50 toneladas, a lo que ha remarcado que son aparatos con bastante tecnología software. Los tubos, por su lado, pesan de nueve a nueve y media toneladas.

Sobre el avance en el túnel, ha indicado que hay una primera parte de unos 140 metros en arcillas, arenas y otra parte de conglomerados. El rendimiento medio esperamos que esté en los seis o siete metros al día, trabajando en turnos, si amplían horarios. Con ello, ha opinado que, si se reduce por horario, se podría hablar de un plazo de cuatro meses o menos, a lo sumo seis.