Gijón: El único piso de 'Confía Alquilando' vuelve a salir al mercado por falta de candidatos aptos

Piso del programa municipal Gijón Confía Alquilando. - GIJÓN CONFÍA ALQUILANDO

GIJÓN, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha comunicado este miércoles que la página web del programa municipal 'Gijón confía alquilando' (www.gijonconfiaalquilando.com) ha vuelto a publicar la misma vivienda que ya se había publicado el día 19 de mayo, al no cumplir requisitos las seis personas que optaban a él.

En este sentido, han explicado que las personas que cumplimentaron y enviaron correctamente el formulario desde la web, solamente seis personas, para posteriormente poder optar a entrar en el sorteo del arrendamiento, no cumplían con los requisitos del cheking del seguro de impagos o bien con la comprobación automática del 1/3 del esfuerzo en el pago de la renta según ingresos.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, ha remarcado que esto prueba que los controles establecidos en el programa han funcionado "con la seguridad y confianza" que se ofrece a los propietarios.

También han augurado que, con el paso del tiempo, el programa sea más conocido entre todos los demandantes de vivienda en alquiler, para que haya más concurrencia entre los posibles inquilinos.

La vivienda que se propone para alquilar está ubicada en la calle Aquilino Hurlé y es un espacio bajo cubierta reformado recientemente, con iluminación natural en zonas de tejado como en el lateral de la vivienda. Está en una quinta planta, tiene ascensor y una habitación.