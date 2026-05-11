Gijón: Vox cuestiona la 'marginación' del edil de Tráfico en el debate del soterramiento del Muro

La portavoz de Vox en el Ayuntaniento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, pedirá en el Pleno de este próximo saber por qué el Gobierno local no está contando con la valoración del edil de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, respecto al proyecto del soterramiento del tráfico en el Muro, quien ha expresado sus opiniones personales a través de sus redes sociales.

Rouco, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, preguntará, por este motivo, por qué no se está teniendo como una voz autorizada dentro de este proyecto a Barcia, a lo que ha querido saber el motivo de su exclusión.

Para Rouco, no parece de recibo que se hagan publicaciones por parte de Barcia en redes sociales y no a través de medios oficiales del Ayuntamiento. Ha remarcado que son publicaciones "largas y técnicas" que deberían servir y tenerse en cuenta.

En este sentido, ha apuntado que si hay tres Concejalías afectadas, como son Urbanismo, Tráfico e Infraestructuras, deberían salir los tres a informar.

Con respecto a la valoración de Vox sobre este proyecto, ha señalado que si bien saben que hay un estudio técnico que lo avala y que es una obra "muy atractiva", ellos van más encaminados a la plataforma única.

Rouco ha indicado que el soterramiento es una obra "de alto riesgo" de la que no se sabe si va a tener muchas repercusiones, por lo que creen que es mejor la plataforma única. A esto ha sumado su gran coste cuando en Gijón, a su juicio, hay muchas cosas por hacer.

HÉROES DEL SIMANCAS

Por otro lado, en el Pleno también preguntará por el anuncio del Principado de retirada del monumento Héroes del Simancas, instalado en la fachada del colegio de la Inmaculada, en Gijón.

En este caso, Vox desea conocer la postura oficial del Gobierno local. Rouco ha remarcado que la campaña de recogida de firmas en contra de esta retirada está teniendo una buena acogida y seguirán con ella, pero no han adoptado aún qué harán cuando esta concluya.

Otra de las preguntas que hará al Gobierno local es sobre su hoja de ruta en materia de vivienda. La portavoz de Vox quiere conocer si, de aquí a final del mandato, habrá una política "efectiva" que promueva el acceso a la vivienda.

Al margen de ello, ha considerado que el estado en el que se encuentra el estadio de El Molinón es una "auténtica vergüenza". Por ello, preguntará al Equipo de Gobierno municipal si no consideran que necesita una reforma integral. Rouco ha advertido, entre otras cosas, de que en el estadio "llueve" dentro de las tribunas, hay basura por todos los sitios y baños que no funcionan.