España, entre los países europeos que pierden millonarios en 2025: quién gana y quién pierde grandes fortunas

Archivo - Vista de las Cuatro Torres Business Area y las Torres Kio desde el Faro de Moncloa, a 19 de septiembre de 2022, en Madrid, (España)- CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La fiscalidad se ha convertido en uno de los criterios determinantes a la hora de elegir residencia entre grandes fortunas. Durante años, Dubái se consolidó como uno de los destinos favoritos gracias a la ausencia de impuestos sobre la renta y su dinámico mercado laboral. Sin embargo, la escalada del conflicto en Oriente Próximo ha erosionado su atractivo como refugio seguro para grandes patrimonios.

En 2025 Emiratos Árabes Unidos ganó 9.800 millonarios y registró un crecimiento del 98% en su población de altas fortunas, coronándose como el destino favorito, en un año histórico para el flujo de riqueza global. Más de 142.000 millonarios emigraron -un 6% más que el año anterior-, según los registros anuales de Henley & Partners, consultora especializada en planificación de residencia y ciudadanía por inversión.

Henley & Partners prevé que la cifra se dispare hasta las 165.000 fortunas con más de un millón de dólares en 2026, en parte por el efecto de la guerra en Irán, que ha empujado a muchos grandes patrimonios a buscar nuevos destinos.

A continuación, presentamos los países que más han ganado millonarios y los que más han perdido en términos absolutos, según los datos provisionales de la consultora, con cifras redondeadas.

ESPAÑA, FRANCIA Y ALEMANIA, ENTRE LOS QUE PIERDEN MILLONARIOS

Reino Unido, con 16.500 salidas netas estimadas, fue el país que más millonarios perdió. Entre los estados de la zona euro, Francia lidera las pérdidas, con 800 fugas netas, seguido de España, con 500, y Alemania, con 400 --según los datos provisionales--, apareciendo estos tres países por primera vez entre los que perdieron más habitantes adinerados de los que atrajeron.

En el caso de España, la consultora ha recordado que mantiene el impuesto sobre el patrimonio, mientras que Francia y Alemania continúan debatiendo la tributación a las grandes fortunas, lo que "ha llevado a un número creciente de familias adineradas a considerar la posibilidad de establecerse internacionalmente".

En esta línea, el medio británico 'The Economist' atribuye la pérdida de millonarios de España en parte a la cancelación de su programa de residencia por la adquisición de un activo inmobiliario de al menos 500.000 euros, conocido como 'Golden Visa', suprimido en un intento por frenar la especulación inmobiliaria.

No obstante, aunque España registró una fuga de millonarios, incrementó en un 3% su riqueza agregada, según los datos de la consultora.

En paralelo, los datos de Capgemini muestran un incremento del 5,3% en la población en España con un patrimonio de más de un millón de euros, hasta situarse en 259.700 (13.100 más), en gran medida por las ganancias en Bolsa y la revalorización de la vivienda.

Esto ha llevado a España a situarse en el puesto 14 en el ranking de los 25 países con mayor población de habitantes de alto patrimonio, un escalón más que el año pasado.

LOS PAÍSES EUROPEOS QUE MÁS GANAN MILLONARIOS

Del otro lado de la tabla, Italia ha liderado la captación de millonarios con 3.600 nuevas fortunas netas de más de un millón de dólares, seguida de Portugal (1.400 nuevos millonarios), Grecia (1.200) y Malta (500).

Milán ha empezado a brillar como alternativa para los grandes patrimonios expatriados. Italia ha logrado posicionarse gracias a un régimen fiscal diseñado para atraer rentas altas procedentes del extranjero y por los beneficios de residencia que otorga a las nuevas fortunas.

Según Henley & Partners, la fiscalidad italiana lleva a muchos clientes de alto patrimonio a concluir que instalarse en Italia sale más barato que hacerlo en Mónaco, un enclave sin impuesto sobre la renta, una vez sumados todos los costes de vida.

Este destino también se ha vuelto popular entre los inversores no europeos, ya que la vía de acceso más habitual a la residencia en Italia pasa por invertir 250.000 euros en una 'startup' italiana o 500.000 euros en una empresa más grande y consolidada, a través del denominado visado de inversor o Golden Visa italiana.

En los últimos años, fondos de inversión estadounidenses como Millennium Management han abierto oficinas en Milán, donde han ganado atractivo entre operadores y gestores de cartera gracias al régimen de tipo fijo para altos ingresos que ofrece Italia a los nuevos residentes.

¿POR QUÉ SE MUDAN LAS GRANDES FORTUNAS?

La consultora ha explicado que las familias con alto patrimonio eligen mudarse principalmente por seguridad y protección, preocupaciones financieras, impuestos, jubilación y oportunidades laborales y de negocios.

Asimismo, la consultora destaca que el impuesto sobre las ganancias de capital y el impuesto de sucesiones son tradicionalmente los factores fiscales que más pesan en la decisión de emigrar entre las personas adineradas.