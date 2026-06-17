Cromos Mundial 2026: escasez, reventa y el cromo de oro de Messi por 250 euros en Wallapop

Archivo - Cromos Mundial 2026 - CAIOR ROCHA / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de fútbol trae cada año la colección de cromos, un hobby que congrega a coleccionistas y aficionados y que se ha vuelto muy difícil de completar este año: la colección consta de 980 cromos de 48 selecciones, y completar el álbum puede suponer un gasto superior a los 200 euros.

En la cuenta de X de Panini España los consumidores se han quejado de la escasez de cromos: "agotadísimo todo", "todos los días preguntando en el kiosko, y sin albumes ni cromos", "mi hijo me vuelve loco con esto, y no se puede comprar en ningún lado".

En este contexto, los vendedores de las plataformas de renventa han aprovechado esta tendencia y revenden los cromos del Mundial a un precio superior a los oficiales.

EL CROMO DE MESSI DE ORO, A LA VENTA POR 250 EUROS

Las búsquedas del álbum de cromos del Mundial se han disparado en plataformas de venta de segunda mano. En Wallapop han crecido un 59%, consolidándose como uno de los grandes objetos de deseo entre los aficionados. Los artículos relacionados con Lionel Messi encabezan el ranking de búsquedas con un incremento del 122%, y un solo cromo suyo llega a costar 20 euros en esta plataforma -los precios oficiales se mueven en torno a 1,50 euros por sobre con varios cromos-.

A esta dificultad se suma que el fabricante italiano ofrece 20 figuras adicionales de los jugadores más populares, cada una disponible en morado, bronce, plata y oro. Según 'Bloomberg', hay de media un coleccionable adicional por cada 100 paquetes. El Messi de oro se ha convertido en el más deseado, llegando a costar 250 euros en Wallapop.

La OCU ya había denunciado a Panini en 2024 por falta de información de sus colecciones de cromos, al considerar que debería indicar el número medio de sobres necesarios para completar la colección.

¿DÓNDE COMPRAR LOS CROMOS?

Los cromos oficiales del Mundial se consiguen principalmente en quioscos, estancos, cadenas de alimentación, bazares y papelerías que trabajan con la marca.

Algunas plazas de Madrid se llenan los fines de semana, donde coleccionistas de todas las edades intercambian estampas, lo que también ha disparado los mercados paralelos. Uno de los más conocidos es el Mercadillo de Cromos de la Plaza de Quintana, en Madrid, operativo los sábados y domingos.

Ante la escasez y el riesgo de adquirir un cromo falso, es prudente comprobar que los puntos de venta están autorizados por Panini, como las cadenas de supermercados o la propia web oficial de de la marca.

PRECEDENTES DE REVENTA A PRECIOS DISPARADOS

No es la primera vez que se produce este fenómeno. Los productos que están en tendencia suelen agotarse rápidamente y se disparan en plataformas de reventa. Esto ya pasó con algunas prendas de la colección 'Benito Antonio' de Zara, en colaboración con Bad Bunny.

En este contexto, la camiseta que el artista lució en la Super Bowl llegó a alcanzar los 5.000 euros en las plataformas de segunda mano.

Algo similar ocurrió con los Royal Pop de Swatch, fruto de la colaboración con Audemars Piguet, que a los pocos días de su lanzamiento en tiendas físicas provocó colas de horas y una sensación de escasez que se trasladó de la calle a las plataformas de reventa. Los relojes se lanzaron a un precio oficial en torno a 400 euros, mientras que en Wallapop se llegaron a anunciar por más de 1.000 euros, alcanzando los 3.500 euros en algunos modelos.

No obstante, esos precios ya se han normalizado, una vez pasado el momento en el que la demanda decae y el artículo deja de ser tendencia.

La responsable de comunicación externa de Wallapop, Cristina Gómez, ha explicado que la plataforma actúa como "un auténtico termómetro de las tendencias y de los hábitos de consumo de los españoles".