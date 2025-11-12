Gijón.- Zapico pide al Ayuntamiento cesión de suelo municipal para construir 300 viviendas públicas

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, presenta el estudio 'Informe técnico de suelo y vivienda en Gijón', acompañado de la directora general de Urbanismo, Laura López. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 12 (EUROPA PRESS)

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, ha asegurado este miércoles que tienen capacidad de gestión y financiación para la construcción de 300 viviendas públicas en Gijón.

Para que esto pueda materializarse, ha señalado que es precisa la colaboración del Ayuntamiento de Gijón, a través de la cesión de suelo municipal.

Así lo ha indicado durante la presentación del estudio 'Informe técnico de suelo y vivienda en Gijón', en el edificio administrativo del Principado en el municipio gijonés, acompañado de la directora general de Urbanismo, Laura López.

Zapico, que ha destacado que el citado Informe es una herramienta "buena, precisa y actualizada" y ha recalcado que el acceso a la vivienda es "una carrera de obstáculos para muchísima gente".

Ha apuntado, también, que las políticas de vivienda dan fruto a medio o largo plazo, no de forma inmediata, a lo que ha puesto de ejemplo los 250 pisos en alquiler asequible del antiguo solar de Peritos, en Gijón que, según él, van creciendo "a buen ritmo", pero también el programa 'Alquilámoste', que se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el próximo día 20.

A esto ha sumado que están pendientes de cerrar los flecos de próximo Plan Estatal de Vivienda 2026/2030, que va a movilizar más de 220 millones de euros en la región.

Con todo, ha resaltado que en estos momentos no hay un problema de financiación, ni de gestión, y ha aludido a las viviendas de protección en construcción o en proyecto en distintos concejos promovidas por el Principado.

Por este motivo, han pedido la colaboración del Ayuntamiento gijonés para construir otras 300 viviendas, al margen de Peritos, con preferencia para alquiler asequible para rentas medias y trabajadores.

Asimismo, ha recalcado que otros muchos concejos asturianos, algunos gobernados por la derecha, como Oviedo, ya colaboran con el Principado. "No queremos que la ciudadanía de Gijón sea menos que la de Oviedo", ha remarcado.

Dicho esto, ha advertido de que, si esa colaboración se dilata en el tiempo y no se llega a concretar, desde la Consejería están dispuestos a estudiar los mecanismos necesarios para poder materializar este proyecto. "Es un empeño político", ha afirmado.

López, por su parte, ha explicado que el Informe realizado viene derivado de la falta de suelo por el Principado en Gijón. "No se trata solo de construir vivienda donde sea a cualquier precio", ha aclarado.

De ahí que se haya hecho una radiología sobre Gijón, y ver dónde se puede construir vivienda, conforme a una serie de indicadores, como pueda ser la densidad de población o la dimensión socioeconómica.

Ha señalado, asimismo, que Gijón "es una buena ciudad", a lo que ha puesto de ejemplo la descentralización de servicios. "Gijón es casi la ciudad de los diez minutos, excepto Nuevo Roces y Viesques", ha apuntado, a lo que ha aclarado que se debe a ser barrios en el extrarradio.

Se han estudiado, también, las vulnerabilidades del propio parque inmobiliario. También ha recalcado que la cesión del diez por ciento de la edificabilidad residencial al Ayuntamiento, al igual que pasa en muchas otras ciudades no se destinó a vivienda social.

Respecto a la situación de vulnerabilidad, ha señalado que se concentra en el Sur, como el poblado de Santa Bárbara, en torno a Peritos, o en los llamados Tocotes, como por ejemplo en el Llano, Contrueces y en La Calzada, pero también Cimadevilla y La Arena, pero por tema de gentrificación.

En el caso del distrito Oeste, ha apuntado que no es una de las zonas que peor está en términos de vulnerabilidad a excepción de una parte del Natahoyo, pero que, al estar en marcha Naval Azul, el precio por metro cuadrado en el barrio se ha elevado a más 3.000 euros.

En ese ámbito ha remarcado que hay 350 viviendas previstas en las que creen que deberían colaborar conjuntamente las dos administraciones y también la iniciativa privada. A mayores, ha considerado que deberían pensarse a la vez que el desarrollo del proyecto Naval Azul, en los terrenos del antiguo astillero Naval Gijón.

En cuanto al barrio de La Cazada, ha matizado que tiene más que ver la vulnerabilidad derivada de temas socioeconómicos, relacionados con viviendas 'Tocote'.

Para López, no se trata solo de rehabilitar fachadas, ya que muchos edificios no están bien y ve preciso demoler y rehacer, realojando antes a los vecinos. Ha incidido en que en este caso se requieren actuaciones con carácter integral, para las que se pueden obtener fondos europeos.

En el Centro de la ciudad, la vulnerabilidad se sitúa en torno al antiguo solar de Peritos, si bien ha matizado que los 250 pisos que está construyendo el Principado pueden ayudar a destensar el precio de la vivienda.

Ha aludido, además, al ámbito CRI-5, cerca de la estación provisional de tren, donde en suelo municipal hay previsto construir 262 viviendas. En este caso, ha opinado que estaría muy bien que el Ayuntamiento les cediera el suelo para edificar el Principado.

También en el distrito Sur, hay un solar municipal en Perchera, próximo al futuro hospital Quirón, donde el Principado podría hacer 159 viviendas "ya". En este caso, López ha apostado por adelantarse a la construcción del hospital Quirón, para destensar la zona.

También hay otra bolsa de suelo, donde podrían, según López, colaborar las dos administraciones, local y regional, en Nuevo Gijón Oeste, con capacidad para 606 viviendas en dos actuaciones.

En el Este, en cambio, por su propia morfología urbanística, ha señalado que no hay suelo, salvo enfrente del parque de Los Pericones, en la zona cercana a Ceares, y donde podrían construir unas 30 viviendas.

Ha remarcado que el barrio de Ceares es de los más vulnerables, a lo que ha añadido que, en este caso, el Principado más bien daría apoyo y actuaría el Ayuntamiento.

Ha descartado, por otro lado, seguir creciendo en vivienda hacia el Oeste, donde ha opinado que lo que falta son equipamientos deportivos. Tampoco cree que sea el mejor sitio para ello los terrenos portuarios en Jove.

PLAN LLAVE

Sobre el Plan Llave, ha llamado la atención sobre que los mejores solares los incluya el Ayuntamiento en este programa, y aún así quedó desierta la convocatoria.

Zapico, a este respecto, ha llamado la atención sobre que en el Principado se enteraron de este Plan a través de los teletipos y luego encima se le exigía financiación al Principado.

"Nunca se tuvo en cuenta nuestra opinión sobre cómo ir construyendo el Plan Llave", ha insistido. Ha afeado, también, que se pretendiera que detrayeran partidas de las ayudas al alquiler para dárselo a empresas constructoras.

Ha dejado claro, en este contexto, que mientras siga siendo consejero no va a colaborar en nada que favorezca "la especulación ni la usura" a costa de los trabajadores.

Sobre la revisión del precio del módulo de la vivienda de protección, ha recalcado que el compromiso es revisarlo, no subirlo al porcentaje que piden las constructoras, que lo dejaría por encima de los 3.000 euros, como vivienda libre o incluso de lujo.

Unido a ello, ha avanzado que el nuevo precio del módulo, que es actualmente de 2.124 euros el metro cuadrado, entrará en vigor el mismo día que lo haga la nueva Ley de Vivienda y crecerá por debajo del incremento de los salarios.

Ha señalado, además, que pronto va a haber una reunión de la concertación social y espera que lleguen a un acuerdo, aunque no será del 40 por ciento como pedían las constructoras, a las que exigirá un compromiso de construcción de viviendas protegidas.