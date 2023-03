Gimena Llamedo y Marcelino Marcos encabezan las candidaturas socialistas de oriente y occidente

Dolores Carcedo ocupará el cuarto puesto en la candidatura autonómica como más votada de la circunscripción central



OVIEDO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, ha anunciado este miércoles que la vicesecretaria general, Gimena Llamedo, y el actual presidente de la Junta, Marcelino Marcos, encabezarán las candidaturas del PSOE por las circunscripciones oriental y occidental respectivamente.

En unas declaraciones a los medios, ha explicado que ayer finalizó el plazo oficial de votación del proceso autonómico para la confección de la lista autonómica. En este proceso, Gimena Llamedo obtuvo 328 votos en la circunscripción oriental; Marcelino Marcos 331 en la occidental y Dolores Carcedo, 818 en la central. Con estos resultados, Barbón ha avanzado que Carcedo ocupará el cuarto puesto de la lista autonómica.

Este "es un paso" para la confección de una lista electoral en la que el presidente se ha reservado tres puestos --el número dos, del que todavía no se sabe quién lo ocupará, el tres, ocupado por el vicepresidente Juan Cofiño, y el seis, que tampoco ha trascendido--. "Me los he reservado para situar personas que entiendo que pueden contribuir a fortalecer la candidatura", ha asegurado.

Junto al resto de resultados de este proceso de votación, Barbón ha explicado que le corresponde a él "construir" y proponer a Comisión Ejecutiva una candidatura representativa del territorio, y ha señalado que en esta ocasión habrá renovación de nombres pero "a distinto nivel" que en 2019, cuando de los 20 diputados solo repitieron tres.

Ante la posibilidad de que haya muchos candidatos de una misma agrupación entre los más votados, Barbón ha subrayado que "lógicamente tiene que haber un reparto territorial", a través de unas candidaturas que lleguen a todo el territorio como en 2019. El líder socialista no ha descartado que se incorporen candidatos independientes en la lista, al igual que ocurrió en los anteriores comicios.

Barbón ha destacado la democracia interna del PSOE frente al sistema de elección de partidos como el PP, en el que un candidato independiente "hace, dice e impone todo lo demás a su propio partido". "No es el caso de la FSA, que por eso somos el partido de Asturias", ha dicho.

Respecto a la encuesta que prevé la entrada de SOS Occidente en el parlamento con un escaño, Barbón ha dicho que no lo interpreta como un "castigo". Sí considera, en relación a la encuesta, que el PP "debería hacer una reflexión", ya que respecto a la encuesta de hace mes y medio, Foro Asturias ha subido.