Gin Lady presenta al público de Factoría Sound 'Before The Dawn Of Time'

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los suecos Gin Lady lanzaron en febrero disco nuevo, 'Before The Dawn Of Time', y en su gira de presentación por España Avilés no podía faltar. Este viernes 7 de marzo, se asoman a la Sala Escénica de la Factoría a las 21.00 horas, sin entradas desde hace semanas.

En su anterior visita a la ciudad traían en el bolsillo el aplaudido álbum 'Camping with Bodhi', del que 'Before The Dawn Of Time'; es claro continuador, y el primero desde que en 2024 firmaron por el sello estadounidense Ripple Music.

"Las letras tratan sobre nuestra incapacidad para comunicarnos, la forma en que tratamos nuestro medio ambiente y cómo la naturaleza reacciona cuando la provocamos y el hecho de que el amor, la confianza mutua y la esperanza, son la única salida a este lío";, afirman.