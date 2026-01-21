El Gobiermo asturiano evita valorar la pugna entre Indra y Santa Bárbara y confía en el impulso del sector de la defensa

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, atiende a los medios de comunicación. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha evitado este miércoles valorar la pugna empresarial entre Indra y Santa Bárbara Sistemas, al tratarse de procesos entre compañías y con posibles derivadas judiciales, y ha mostrado su confianza en que el impulso a la industria de la defensa refuerce el tejido industrial y tecnológico de Asturias.

Sánchez, en declaraciones a los medios de comunicación, ha indicado que en los últimos días se han publicado informaciones "incluso contradictorias" sobre la situación, por lo que ha insistido en que el Gobierno autonómico no realizará valoraciones sobre conflictos empresariales en curso.

No obstante, el consejero ha subrayado que la industria de la defensa es un sector "fundamental" para el futuro de Asturias, no solo desde el punto de vista industrial, sino también tecnológico. "Recordemos que este es un sector donde, además de la producción de diferentes elementos y subsistemas, también existe un desarrollo tecnológico importante", ha remarcado.

En este sentido, ha destacado la apuesta del Gobierno de España, a la que se ha sumado el Principado, por avanzar hacia la soberanía tecnológica e industrial en defensa, una estrategia que, a su juicio, permitirá fortalecer a las empresas existentes, arrastrar a toda la cadena de valor y atraer a nuevos actores internacionales.

Sánchez confía en que los procesos judiciales abiertos se resuelvan "lo antes posible" para garantizar el impulso del sector, que, según ha indicado, tiene capacidad para generar actividad productiva y crear numerosos puestos de trabajo tanto en Asturias como en otros territorios.