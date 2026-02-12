"Un gobierno que abandera el feminismo no nos puede dejar tiradas así", dice CCOO sobre las educadoras de 0-3

Tania Alonso, Covadonga Tomé y Carmen Riesgo - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las representantes de CCOO Carmen Riesgo y Tania Alonso han reiterado este jueves sus reivindicaciones ante el Gobierno asturiano en lo que se refiere a la red de escuelas de 0-3 años. Consideran que se les está ignorando.

"Un gobierno que abandera el feminismo no nos puede dejar tiradas así", ha dicho Riesgo en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo junto a la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, quien preguntará sobre este asunto a la consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, en una comisión parlamentaria por la tarde.

El sindicato CCOO, que ya se concentró este miércoles frente a la consejería de educación, tiene previsto nuevas movilizaciones los días 18 y 19 de febrero, coincidiendo con jornadas de huelga.

"Estamos cansadas y necesitamos que se nos escuche", ha apuntado Alonso, que ha lamentado las "deficiencias" que presenta la red de 0-3 años que se está creando desde el Gobierno asturiano.

Han recordado sus reivindicaciones, que pasan por la estabilización de las plazas o la reclasificación en el grupo B y la carrera profesional. Además, exigen que se ponga fin a las prácticas actuales, en las que las educadoras tienen que ocuparse de funciones que no les corresponde como "poner baberos" o "poner lavadoras".