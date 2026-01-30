El Gobierno apoya realojar usuarios del Albergue Covadonga durante su reforma en diversos recursos de la Redia

Archivo - Albergue Covadonga, en Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

Las obras, con 24 meses de plazo de ejecución, se espera que comiencen el próximo septiembre GIJÓN 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, ha comunicado este viernes que se espera que las obras de reforma del Albergue Covadonga se inicien el próximo mes de septiembre, con un plazo de ejecución de 24 meses, mientras que los usuarios se repartirán por diferentes recursos de la Redia.

Pendás, durante su comparecencia en Comisión solicitada por el PSOE, ha explicado que la Concejalía de Infraestructuras está redactando los pliegos y el acta de replanteo previo, donde se acredite la disponibilidad del edificio y la comprobación geométrica de las obras a acometer.

Una vez se tengan estos documentos, se dará inicio al expediente de contratación. El edil ha remarcado que en el mes de agosto no suelen comenzar este tipo de obras, dado lo inhábil del mismo, de ahí que estiman que estas comenzarán el próximo septiembre.

En paralelo a los trabajos de reforma, ha explicado que la mejor alternativa para el alojamiento de las personas que residen en el albergue es la propuesta hecha por el grupo motor, creado a tal efecto, y apoyada por el Gobierno en su conjunto.

Este grupo está conformado por: la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS), Cocina Económica, Asociación Albéniz, Cáritas Diocesana, Cise, Proyecto Hombre, Albergue Covadonga, Fundación Siloé y Mar de Niebla.

"El grupo motor está trabajando de forma continuada y consensuada entre todas las entidades que lo constituyen, en la búsqueda de la mejor alternativa de reubicación temporal que garantice la calidad de la atención de las personas desde un modelo centrado en las personas", ha destacado el edil.

A este respecto, ha aclarado que la propuesta es que las personas serán alojadas en diferentes recursos de la red, con el apoyo de viviendas y alternativas habitacionales. Estas últimas servirán para liberar espacio en los recursos antes aludidos cuando se vea necesario.

Ha remarcado, por ello, que a las viviendas y alternativas habitacionales no van a ir las personas alojadas actualmente en el Albergue.

"Ya me fastidia tener que andar con estas advertencias, como si habláramos de delincuentes de "ciertos colectivos proclives a la estigmatización", ha lamentado. Ha matizado, sobre esto último, que no se refiere ni a PSOE, ni a IU ni a Podemos.

Eso sí, a los socialistas sí que es les ha pedido que "dejen de sembrar en sus redes sociales la idea de que al final no se hará la obra ó que esa parcela se va a destinar a construir vivienda de lujo, porque ya se han consignado 1,2 millones para la obra, en el actual presupuesto, de un total de 5,6 millones", ha resaltado.

ALBERGUE PUNTERO

Una inversión con la que buscan tener un albergue que será un referente en toda España, "y lo será en el mismo sitio donde está ahora", ha dejado claro.

Ha apuntado, unido a ello, que esta reforma integral se diseña con el objetivo de que el nuevo edificio responda a las exigencias de los nuevos modelos de atención, con espacios "más confortables, abiertos y humanizados".

"Un diseño que abandona la obsoleta imagen asistencialista de las instituciones, para dar un giro de 180 grados hacia un enfoque en el que la estancia propicie el ambiente adecuado que facilite a las personas, que lo habitan, la disposición anímica idónea para recuperar o iniciar su nuevo proyecto de vida", ha defendido.