El Gobierno aprueba el nombramiento de María Orreo Montes como nueva gerente del ERA

La nueva gerente del ERA, María Orreo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el nombramiento de María Orreo Montes como nueva gerente del Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), cargo en el que relevará a Nerea Monroy, tras su designación como consejera de Derechos Sociales y Bienestar.

Según informa el Ejecutivo asturiano, Orreo ejercía hasta ahora como directora-gerente de la Asociación Emburria, entidad referente en la atención y el apoyo a personas con discapacidad.

La organización ha sido distinguida este año con la Medalla de Asturias por su compromiso con la inclusión social y el desarrollo de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional y sus familias.

Natural de Cangas de Onís y nacida en 1979, María Orreo es diplomada en Educación Social y experta en Gerontología por la Universidad de Oviedo. Además, ha completado formación especializada en dirección de centros de servicios sociales y en gestión de residencias y recursos para personas en situación de dependencia.

A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado funciones vinculadas a la intervención social y a la gestión de organizaciones y servicios. Entre otras responsabilidades, ha trabajado como educadora social, ha participado en la creación y gestión de un Centro Especial de Empleo y ha liderado procesos de implantación de sistemas de calidad, evaluación, mejora continua y gestión de recursos humanos.