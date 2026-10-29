El Gobierno asturiano afirma que la infraestructura del AVE en el Principado está sujeta a todos los controles

Estación de tren de Oviedo - EUROPA PRESS

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha recordado este jueves que la infraestructura de la alta velocidad en el Principado está sujeta a todos los controles. "No hay nada que nos haga pensar que pueda haber ningún problema", ha añadido.

Peláez se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno cuando los periodistas le han recordado las declaraciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien exigió una revisión de la línea de AVE entre Madrid y Andalucía tras los últimos accidentes registrados. Al dirigente asturiano, le han preguntado que si existía en el Principado algún tipo de preocupación sobre la conexión del AVE.

No obstante, el Portavoz del Ejecutivo regional asturiano ha dicho que no es este el momento para referirse al estado de las infraestructuras ferroviarias tras el accidente de Urda, ya que "todavía las investigaciones están abiertas sobre las causas".

Así, Peláez ha insistido en que durante los tres días de luto nacional declarados es necesario "poner el foco en expresar la solidaridad y el pésame con los familiares allegados de las víctimas, en desear la pronta recuperación de los heridos, en poner todos los recursos públicos a disposición de todo lo necesario para atender esta tragedia" y ha reiterado que "es pronto para hacer ninguna valoración si todavía no se conocen las causas del accidente".

En su intervención inicial, el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha vuelto a trasladar en nombre del Ejecutivo asturiano su sincero pésame a las víctimas, a los familiares y allegados del accidente ferroviario ocurrido en Castilla-La Mancha, al tiempo que ha expresado el "deseo de una pronta y plena recuperación de los heridos"

Peláez ha manifestado que el Principado de Asturias se pone a disposición, tanto del Gobierno de Castilla-La Mancha como del Gobierno de España, para todo aquello en lo que pueda colaborar en estos momentos posteriores a la tragedia.