El Gobierno asturiano aprueba una declaración institucional para trasladar su solidaridad a Venezuela

El presidente del Principado, Adrián Barbón, da lectura a la declaración institucional aprobada hoy. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este lunes una declaración institucional en la que traslada su solidaridad al pueblo venezolano y ha reiterado su disposición para seguir colaborando con medios y recursos ante la emergencia provocada por los terremotos registrados en el país.

El texto subraya "los fuertes lazos históricos, familiares, sociales y emocionales" entre el Principado y Venezuela, "una nación en la que miles de asturianos encontraron una tierra de acogida y oportunidades". Del mismo modo, señala que "Asturias es hoy hogar de una numerosa comunidad venezolana que contribuye cada día al progreso" de la comunidad.

El Ejecutivo autonómico reconoce el trabajo que desarrollan en la zona más afectada por los seísmos los equipos de emergencia, rescate y asistencia humanitaria, además de la labor de las instituciones y organizaciones que participan en las tareas de recuperación y salvamento. En este sentido, agradece expresamente la entrega de quienes, procedentes del Principado, ya están trabajando sobre el terreno.

Finalmente, el Gobierno asturiano hace un llamamiento a la unidad y a la solidaridad de la sociedad asturiana con el pueblo venezolano, con el convencimiento de que los profundos vínculos que unen a ambos pueblos volverán a ponerse de manifiesto en estos momentos de dificultad.