El Gobierno asturiano avala la Ley de Universidad y aprueba 2 millones para salud bucodental

Estudiantes - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha manifestado este martes su criterio favorable para la toma en consideración de la proposición de ley sobre el sistema universitario impulsada por los grupos parlamentarios del PSOE y Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS, admitida a trámite el pasado 20 de octubre. La iniciativa busca fortalecer la Universidad de Oviedo como institución pública de referencia y adaptar la regulación autonómica a la nueva normativa estatal.

Según ha indicado en nota de prensa el Principado tras una reunión telemática extraordinaria, con este trámite el Ejecutivo muestra su respaldo a la tramitación de esta proposición al considerar que "resulta conveniente contar con un marco normativo propio, coherente y ambicioso, alineado con la legislación básica y la autonomía universitaria".

En su análisis, el Ejecutivo autonómico destaca que la futura norma sitúe como eje político central el fortalecimiento de la Universidad de Oviedo. Para asegurar ese objetivo, el texto prevé mecanismos jurídicos como la garantía de una financiación estructural plurianual, el apoyo directo a la investigación y la transferencia de conocimiento y la asignación preferente de plazas de prácticas para el alumnado en recursos públicos.

El Principado valora que la propuesta avance en la excelencia de la actividad académica mediante la creación de la Agencia Asturiana de Calidad, Evaluación y Prospectiva Universitaria, que permitirá articular un conjunto de medidas orientadas al interés general sin alterar los gastos presupuestarios del ejercicio en curso.

AYUDAS PARA LA SALUD BUCODENTAL

Por otro lado, el Ejecutivo ha autorizado un gasto de dos millones para financiar una convocatoria de ayudas dirigida a personas mayores de 65 años con dificultades económicas, con el fin de facilitar su acceso a tratamientos dentales y mejorar su salud bucodental.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, pretende dar respuesta a una necesidad detectada entre muchas personas mayores que no pueden asumir el coste de determinados tratamientos odontológicos. Con estas ayudas, el Gobierno de Asturias busca facilitar el acceso a cuidados esenciales para la salud y la calidad de vida, que en muchos casos no están cubiertos por el Sistema Nacional de Salud.

Además, la medida contribuirá a mantener la autonomía personal, favorecer un envejecimiento más saludable y prevenir situaciones de aislamiento o dependencia. También permitirá reducir las desigualdades en el acceso a los tratamientos y garantizar que la falta de recursos económicos no sea un obstáculo para recibir una atención adecuada.