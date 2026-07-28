El Gobierno asturiano considera "una decisión injusta" el llevar la sede de la Agencia Salud Pública a Zaragoza

Archivo - La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno del Principado, Gimena Llamedo, se ha referido a la decisión del Ministerio de Sanidad en favor de Zaragoza como sede de la Agencia de Salud Pública y ha indicado que el Ejecutivo asturiano no comparte esa la decisión que le parece "injusta".

"Nos parece una decisión injusta, pero sobre todo nos parece una decisión que no ha tenido en cuenta el apoyo sólido que el Gobierno de Asturias da al sistema sanitario y que se refleja en la inversión por habitante, pero también se refleja en esa respuesta que dimos en el COVID, que fue un espejo en el que se miraron otras comunidades autónomas y también un ejemplo reconocido nacional e internacionalmente, desde el Gobierno seguimos defendiendo la idoneidad de Oviedo como sede de esta Agencia de Salud Pública", ha indicado Llamedo.

La viceconsejera ha destacado que el de Asturias era un proyecto que se trabajó de manera conjunta, liderado por la Consejería de Salud, pero también con el Ayuntamiento de Oviedo y defendió que la candidatura de Oviedo, con argumentos técnicos solventes, con firmeza e insistencia, lo han defendido en todos los ámbitos posibles.

Además, ha destacado que es el presidente Adrián Barbón, en la pandemia, quien propone la creación de esta Agencia de Salud al considerar que "es necesaria y que, sin ninguna duda, Asturias sería la mejor ubicación".