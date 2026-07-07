El gobierno asturiano defiende el desvío de mercancías peligrosas por Aboño: "Es lógico, prudente y razonable"

Archivo - Zona de Aboño, alternativa al vial de Jove, Gijón, Carreño, movilidad, carretera, tráfico - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, ha asegurado este martes que el cambio de ruta para las mercancías peligrosas que van hasta El Musel responde a criterios de seguridad, al priorizar la protección de los ciudadanos retirando el tránsito de estas mercancías por el centro de la ciudad.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Calvo ha justificado la decisión de la Dirección General de Tráfico de redirigir hacia Aboño estos transportes, argumentando que es "de sentido común" y "más seguro" que las mercancías peligrosas circulen por Aboño aunque esta medida genere molestias a los vecinos más cercanos.

El consejero ha subrayado que existe "una decisión lógica, técnica y jurídica que el Gobierno de Asturias apoya" que es que se priorice la seguridad de las personas. Así, ha indicado que "las apreciaciones que se hacen deberían tener un poquito más de rigor" en el debate sobre esta cuestión.

Finalmente, el consejero ha reiterado que la decisión de apartar de La Calzada el tráfico para desviarlo por Aboño, es "lógico, prudente y razonable".