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OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano espera tener lista en noviembre la sanción a Aucalsa, la empresa concesionaria de la autopista AP-66 (Huerna), por mantener el cobro íntegro del peaje pese al deterioro del servicio durante las obras e incumplir la obligación de informar adecuadamente a las personas usuarias.

Así lo ha dicho la viceconsejera de Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Beatriz González Prieto, que se ha reunido con representantes de Unión de Consumidores de Asturias (UCE Asturias). La propuesta de sanción acordada por el Consejo de Gobierno asciende a unos 1,1 millones.

Ha recordado González Prieto que la Dirección General de Consumo ha otorgado un plazo al Ministerio de Transportes, que pidió personarse, para presentar sus alegaciones en el procedimiento, plazo que finaliza el 20 de octubre, con el objetivo de garantizar un proceso "más garantista".

González Prieto ha manifestado su intención de incorporar al expediente una sentencia reciente a un particular que reclamó el dinero pagado por el peaje y ganó el procedimiento. "Los nos vemos obligados a pasar por un peaje que todo el mundo entiende que es ilegal y que no debería de existir", ha dicho la dirigente.

La viceconsejera ha sido preguntada por los periodistas acerca de si se va a activar algún mecanismo para que Aucalsa no termine repercutiendo el dinero de la sanción en los usuarios a través de un incremento del precio del peaje. "Ese escenario no está contemplado", ha zanjado.

El presidente de la Unión de Comerciantes de Asturias, Dacio Alonso, ha animado a los usuarios de la AP-66, única autopista que une Asturias con León, a que se inscriban en un registro que han habilitado para reclamar la devolución del dinero. "En menos de un año hay más de 10.000 personas que ya se han registrado", ha dicho.

En este punto, Alonso ha indicado que es importante que las personas interesadas aporten la documentación que certifica el pago realizado. Con posterioridad se reclamará en el juzgado las cantidades. UCE espera por la sanción del Principado de Asturias para incorporarla como prueba en el procedimiento.