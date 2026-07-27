El Gobierno asturiano inicia el procedimiento para sancionar por dos infracciones a Aucalsa con 1,1 millones

Archivo - Movilización para reclamar la supresión del Peaje del Huerna. - IMANOL RIMADA/EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado el inicio de un procedimiento sancionador en materia de consumo contra Aucalsa, concesionaria de la autopista AP-66 (Huerna), con una propuesta de sanción total de 1,1 millones de euros por mantener el cobro íntegro del peaje pese al deterioro del servicio durante las obras e incumplir la obligación de informar adecuadamente a las personas usuarias.

Así lo ha explicado este lunes el consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Guillermo Peláez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha precisado que se trata del expediente sancionador de mayor cuantía impulsado por la Dirección General de Consumo.

La propuesta del Principado plantea dos sanciones específicas. La primera, de un millón de euros, responde a una presunta infracción muy grave por mantener el cobro íntegro del peaje a pesar del deterioro continuado en las condiciones en las que se presta el servicio en la vía. La segunda, de 100.000 euros, corresponde a una presunta infracción grave al considerar que la información facilitada sobre el alcance de los trabajos y las restricciones no permite a los conductores decidir con conocimiento de causa si utilizar la autopista o una vía alternativa.

En su intervención, Peláez ha subrayado que la AP-66 es una infraestructura "estratégica para el Principado de Asturias" y ha reiterado la postura del Gobierno autonómico, que considera el peaje del Huerna "injusto e ilegal", amparándose en los criterios expresados por la Comisión Europea. Por ello, el portavoz ha dicho que la Administración autonómica interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para solicitar la declaración de ilegalidad de la tarifa en el marco de la normativa nacional.

Asimismo, el consejero ha trasladado una petición al Ministerio de Transportes para exigir la bonificación íntegra del peaje, argumentando que las obras de adaptación de los túneles y las labores de reparación tras el argayo justifican la gratuidad del paso mientras persistan las afecciones en el trazado.