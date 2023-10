El Gobierno asturiano paraliza todos los desahucios de Vipasa

OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado este martes que el Ejecutivo regional ha decidido paralizar todas los desahucios dependientes de la empresa pública Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa).

Zapico ha hecho este anuncio en el transcurso de la última sesión parlamentaria, después de que el diputado de Vox Javier Jové le preguntase en la Junta General sobre si el Principado tiene previsto hacer una reserva de viviendas gubernamentales para las madres gestantes en riesgo de aborto.

"Hemos paralizado las demandas de desahucio pendientes de visar para su remisión al juzgado y nos vamos a allanar en todos los procesos en curso desde que ha entrado en vigor la ley de Vivienda estatal el pasado 26 de mayo", ha dicho.

"En la izquierda somos gente sensible, gente que se preocupa por los colectivos más vulnerables y por eso aplicamos estas políticas", ha subrayado Zapico.

Previamente el Javier Jové había criticado al Gobierno y había atribuido a sus políticas la baja natalidad que existe en Asturias, reclamando que se ayude a las mujeres que quieran seguir adelante con su embarazo.

"Tenemos que intentar que aquellas mujeres que ante un embarazo no buscado no se les plantee como la única alternativa un aborto no deseado", ha insistido.