El Gobierno asturiano, sin posición aún sobre la reforma legal que impulsa restricciones en espectáculos taurinos

Alejandro Calvo en una comisión parlamentaria - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano no tiene formada posición a día de hoy acerca de la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios de Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS y la diputada Covadonga Tomé, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y de modificación de la Ley del Principado de Asturias 4/2015, de 6 de marzo, de Atención Integral en materia de Drogas y Bebidas Alcohólicas, en relación con los espectáculos taurinos.

En concreto, el texto que pretenden aprobar busca restringir la entrada a espectáculos taurinos a menores de 16 años y la prohibición absoluta del consumo de bebidas alcohólicas en esos recintos. Se da la circunstancia de que uno de los proponentes de la iniciativa, Convocatoria por Asturies, gobierna en Asturias en coalición con el PSOE.

"Hay una ausencia de posición formal del Consejo de Gobierno durante el trámite de toma en consideración de la proposición. Y esta circunstancia no es ni una adhesión al contenido de la iniciativa ni una oposición a su debate parlamentario", ha insistido en una comisión parlamentaria, a preguntas de la oposición, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo.

El dirigente asturiana ha dejado el debate en manos de los diputados asturianos. "Mi opinión ahora es poco relevante", ha apuntado Calvo cuando le han preguntado directamente por si él está a favor de las prohibiciones contempladas.

En la misma comisión también ha estado presente el director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, Miguel Ángel Prieto, ha dicho que están a favor de cualquier medida que tieneda hacia la creación de entornos saludables y promoción de la salud.

"Hay eventos deportivos en los que también está prohibida la variedad de alcohol, independientemente de la edad de las personas que acuden a esos eventos deportivos, y me parece, yo creo que es una medida que es positiva y que va en línea de la protección de los menores de intentar que el acceso al alcohol sea lo más tardío posible y que el consumo de alcohol disminuya en nuestra sociedad", ha añadido.