El Gobierno asturiano, preparado para dar la 'batalla' judicial y que se elimine el peaje del Huerna "cuanto antes"

Archivo - Peaje del Huerna, Autopista AP-66 - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha reivindicado este lunes en Gijón que la hoja de ruta del Gobierno asturiano es clara en cuanto a canalizar esa unidad que hay en el ámbito social de rechazo al peaje del Huerna.

Un peaje que consideran "injusto" y que ahora, además, al amparo de un dictamen de la Comisión Europea, se sabe que fue "ilegal", ha recalcado en respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el puerto gijonés de El Musel.

Ha recordado, al tiempo, que fue "ilegal" también fue la concesión de una prórroga por parte del Gobierno central con José María Aznar (PP) como presidente y Francisco Álvarez-Cascos como ministro.

Peláez ha insistido en que el Principado va a canalizar ese consenso social para que se elimine el peaje del Huerna "lo antes posible". Ha apuntado, asimismo, en que están abiertos todos los canales, desde los políticos hasta los jurídicos o judiciales.

En ese sentido, ha aludido a que han interpuesto un recurso de nulidad en la vía administrativa contra el acuerdo del Consejo de Ministros que acordó la prórroga y, una vez se resuelva ese recurso administrativo, procederán a acudir a la vía judicial.

El consejero ha incidido en que son conscientes de que hay otros grupos, en este caso empresarios, que también están acudiendo a la vía judicial, por lo que les parece, dentro de ese consenso que hay en el ámbito asturiano, que es una forma de reforzar la posición del Gobierno.

En todo caso, ha reiterado que la hoja de ruta del Gobierno del Principado es, tanto desde el punto de vista político como desde cualquier otro frente, lograr la eliminación "cuanto antes" del peaje del Huerna.

También ha dicho ser conocedores de cuál es la posición del Ministerio de Transportes, que el Gobierno asturiano no comparte, por lo que cree este asunto queda abierto ya al "conflicto judicial", donde, según él, están convencidos de, que al amparo de ese dictamen de la Comisión Europea, más tarde o más temprano, la eliminación del peaje del Huerna "será una realidad".

Ha augurado, en ese sentido, que esto va a ser así porque consideran que fue "ilegal" la prórroga que acordó un Consejo de Ministros del Partido Popular y que "condenó a Asturias a seguir sufriendo el peaje del Huerna".

Preguntado por si hay algún tipo de comunicación con el Ministerio de Transportes a este respecto, ha indicado que sí tienen comunicación con este organismo estatal, como con el resto de ministerios.

Dicho esto, ha llamado la atención sobre que es "público y notorio" cuál es la posición del Ministerio con respecto al peaje del Huerna y, de igual modo, la del Gobierno del Principado.

ACUERDOS DE CASTELLANA

Por otro lado, cuestionado sobre los acuerdos de la Castellana, ha recalcado que el Gobierno del Principado de Asturias exige el cumplimiento del Plan de Cercanías, con esos 1.800 millones de euros de inversión para Asturias, y también el cumplimiento de los citados acuerdos, que son, según él, los que posibilitan que ahora mismo las Cercanías en Asturias sean gratuitas.

"Nosotros seguimos vigilantes al cumplimiento de ambas cuestiones", ha afirmado Peláez. Este ha defendido que hay ejemplos de cumplimiento que son "tangibles", como el tema de todas las infraestructuras en Cercanías en Langreo, o como la línea de Gijón-Laviana, al margen de la Alta Velocidad.

En cualquier caso, ha insistido en que seguirán vigilantes a que se cumplan todos y cada uno de los compromisos adquiridos, tanto en el Plan de Cercanías como en los acuerdos de la Castellana.

Ha matizado, en este punto, que cierto es que, como dicen todos los operadores, hay una falta de abastecimiento de material rodante, que es probable que esté detrás del retraso en las licitaciones, pero ha reiterado que ellos van a exigir es que se pongan en funcionamiento "cuanto antes".

RELACIÓN PUERTO - CIUDAD

En otro orden de temas, respecto al hecho de celebrar el Consejo de Gobierno en El Musel, Peláez ha argumentado que es "innegable" la importancia que tiene este puerto para Gijón y para toda Asturias.

Ha explicado, asimismo, que se celebra en este mes el 152 aniversario de su constitución, por lo que desde el Principado quisieron celebrar el Consejo de Gobierno como un "gesto" con una institución fundamental.

Incluso, ha indicado que cree que el Ayuntamiento de Gijón comparte también la importancia que tiene el puerto para la ciudad y para Asturias.

"No queremos entrar en absolutamente ninguna polémica al respecto", ha dejado claro con referencia a las discrepancias que ha habido entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria desde que Nieves Roqueñí asumió la Presidencia de esta última. El consejero se ha limitado, por otra parte, a agradecer a Roqueñí "su recibimiento y su gestión al frente de la Autoridad Portuaria".