El Gobierno asturiano recuerda que los datos de domicilios de menores tutelados son "reservados y privados"

Pancartas contra el traslado a La Florida, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, el socialista Guillermo Peláez, ha recordado este jueves que los datos de los domicilios de menores tutelados son "reservados y privados".

Peláez se ha pronunciado en esos términos, en declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto en Oviedo, en relación al traslado de unos menores procedentes de un centro de Avilés. En principio estaba previsto el traslado a un piso de La Florida, en Oviedo, pero el Gobierno anunció esta semana que lo descartaba y que buscaría otras ubicaciones.

Ha explicado Pelaéz que será la fundación que gestiona el domicilio de esos menores las que tendrá que tomar la decisión del traslado, con el oportuno expediente administrativo. Ha recordado que esa información es, en realidad, del lugar del domicilio de esos menores tutelados. "Por tanto, hay que guardar la conveniente de cautela y sigilo porque son datos absolutamente reservados y privados de esos menores", ha señalado.

Peláez también se ha referido a la decisión del Gobierno asturiano de remitir a Fiscalía el expediente del traslado descartado al piso de La Florida, tras un informe que señalaba relación familiar entre la propiedad del inmueble y un alto cargo del Principado, concretamente del área de Infancia.

"En cuanto tuvimos constancia de esa vinculación, lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía para que depure las responsabilidades que haya que depurar", ha dicho.