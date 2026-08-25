El Gobierno de Asturias abre el nuevo centro de día de Coaña

Gimena Llamedo, en Coaña - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha inaugurado este martes el nuevo Centro de Día CuidAs de Coaña, un recurso público con 18 plazas que refuerza la atención de proximidad en el occidente y se enmarca en la estrategia del Principado para ampliar y transformar la red pública de cuidados.

Llamedo, que ha estado acompañada por el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, y la alcaldesa de Coaña, Rosana González, ha destacado que la apertura representa "un paso más en nuestro objetivo de que las personas mayores puedan seguir viviendo en su entorno, cerca de su familia y de su comunidad, con los apoyos que necesiten".

El centro prestará servicio principalmente a Coaña, Boal y Villayón y nace integrado en la Estrategia CuidAs, el modelo con el que el Gobierno de Asturias está transformando los cuidados de larga duración para situar en el centro las preferencias, necesidades y proyecto de vida de cada persona.

"Queremos unos cuidados públicos, cercanos y personalizados, pero también queremos garantizar que vivir en un concejo rural no suponga tener menos oportunidades para acceder a los servicios que necesitamos", ha subrayado la vicepresidenta.

El Principado financió la rehabilitación y adecuación del inmueble, las antiguas escuelas de Coaña, mediante una subvención de 375.801 euros al ayuntamiento. A esta cantidad se suma el contrato para la prestación del servicio, con un valor estimado superior a dos millones.

Según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, cada persona usuaria dispondrá de un plan personalizado de atención y apoyos adaptado a sus preferencias y necesidades. El centro ofrecerá atención psicosocial, promoción de la autonomía personal, terapias cognitivas y funcionales, actividades comunitarias, comedor, transporte adaptado y orientación y apoyo a las familias.

"Estamos ampliando recursos, modernizando los que ya existen y garantizando su funcionamiento. Porque nuestro objetivo es claro: construir una red de cuidados cada vez más cercana, pública y adaptada a las personas, vivan donde vivan", ha concluido Llamedo.