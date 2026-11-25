Valgrande-Pajares - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano ha emitido este miércoles una nota de prensa en la que informa que mantendrá durante la temporada 2026-2027 las mismas tarifas vigentes en las estaciones de esquí de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno desde hace siete años. Con esta medida, el Gobierno de Asturias busca favorecer el acceso de la ciudadanía a la práctica deportiva y respaldar la actividad económica y turística de las comarcas de montaña.

El Boletín Oficial del Principado (BOPA) ha publicado los decretos que regulan los precios públicos y el calendario de funcionamiento de ambas instalaciones. La temporada de invierno comenzará este jueves, día 26 de noviembre, y se prolongará hasta el 28 de marzo de 2027. La apertura de las estaciones y de sus distintos sectores estará condicionada en todo momento por las condiciones meteorológicas y la disponibilidad de nieve.

Así, en Valgrande-Pajares, el forfait diario para personas adultas costará 29 euros en temporada alta y 23 en la baja. En Fuentes de Invierno, los precios serán de 27 y 21 euros, respectivamente. Las tarifas infantiles oscilarán entre los 17 y los 25 euros, según la estación y el periodo.

También se mantienen las jornadas especiales de promoción. En Valgrande-Pajares, el Día del Esquiador o Esquiadora se celebrará los viernes de temporada baja, con un precio de 16 euros. En Fuentes de Invierno será los miércoles de temporada baja y el forfait costará 15 euros.

Por otro lado, se ha detectado un error material en las fechas previstas para la adquisición de los abonos conjuntos mediante venta anticipada. Por este motivo, se procederá a corregir los decretos correspondientes, que se publicarán de nuevo en el BOPA en los próximos días con el calendario actualizado.

El abono conjunto permitirá utilizar indistintamente las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno. Su precio será de 298 euros en la modalidad ordinaria, 203 para abonos familiares, 178 para familias numerosas, 168 para infantiles y 35 euros para los preinfantiles, destinados a menores de hasta cinco años.

Las personas titulares del Carné Joven o de la tarjeta deportiva de la Universidad de Oviedo podrán adquirir este abono por 218 euros. Por su parte, el precio será de 228 para deportistas federados y de 143 para personas con discapacidad.

La regulación mantiene también los bonos de varios días válidos en ambas estaciones asturianas. Sus precios oscilan entre los 50 euros del bono de dos jornadas y los 184 del de diez días, con tarifas reducidas para menores. Estos títulos podrán utilizarse durante las temporadas 2026-2027 y 2027-2028.

La oferta incluye, además, el bono de las cuatro estaciones, válido en Valgrande-Pajares, Fuentes de Invierno, San Isidro y Valle de Laciana-Leitariegos. Su precio será de 70 euros para personas adultas y de 55 para menores. Este título permite esquiar una jornada en cada complejo y disfrutar de un quinto día en la estación que se elija.

Los grupos también se beneficiarán de descuentos en los forfaits diarios de temporada alta: del 10 % para grupos de entre 10 y 15 personas; del 15 % para los de 16 a 30, y del 20 % para los que superen esa cifra. Además, el programa Semana Blanca para Escolares mantendrá el forfait especial gratuito.

El calendario oficial considera temporada alta los sábados, domingos y festivos, así como determinadas jornadas de Navidad, enero, febrero y Semana Santa. El resto de los días tendrán la consideración de temporada baja y contarán con tarifas reducidas.

El calendario incorpora también la temporada de verano, que se desarrollará durante los fines de semana y festivos comprendidos entre el 12 de junio y el 12 de septiembre de 2027.

En Valgrande-Pajares, el forfait diario de bike park costará 13 euros, mientras que en Fuentes de Invierno el billete de verano tendrá un precio de 12 euros. El abono estival se situará en 55 euros en ambas instalaciones, aunque las personas titulares de un abono de invierno podrán acceder a él mediante un suplemento de 30 euros.