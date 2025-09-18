El Gobierno de Asturias ha ejecutado cerca del 60% del Fondo Social Europeo Plus, hasta alcanzar los 126 millones

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha copresidido hoy el tercer comité de seguimiento del programa operativo del Fondo Social Europeo (FSE+) para el periodo vigente (2021-2027). Según ha informado el Gobierno asturiano, el Principado ha ejecutado cerca del 60% de la inversión prevista, lo que supone 126 millones.

A través de una nota de prensa, desde el Principado señalan que la reunión del comité ha estado presidida por la directora general de Asuntos Europeos, Raquel García, y representantes del Ministerio de Trabajo y Economía Social como unidad administradora del Fondo Social Europeo. También ha contado con la asistencia de representantes de la Comisión Europea (CE).

El FSE+ es el principal instrumento financiero de la Unión Europea para fomentar el empleo, apoyar la educación y promover la inclusión social. El fondo persigue contribuir activamente a la inclusión social y laboral de colectivos que sufren especiales dificultades y se encuentran en situación o riesgo de exclusión, con especial atención a personas jóvenes y a la infancia.

Asturias invertirá cerca de 212 millones a lo largo del programa operativo, de las que el FSE+ financia el 60% y la Administración autonómica, el 40% restante.

Entre las distintas líneas de actuación destacan las relativas al sector laboral, como los talleres de empleo, programas mixtos de trabajo y formación apoyados con más de 40 millones, de los que ya se han beneficiado 1.883 personas desempleadas mayores de 30 años. También los itinerarios integrados de activación en el ámbito local, en los que el gasto cofinanciado se aproxima a los 30 millones, y que han contado con la participación de 1.155 personas desempleadas.

El fondo también incide en el ámbito social. En este campo, se ha financiado el Programa de Transición a la Vida Adulta, que respalda a jóvenes que cumplen la mayoría de edad tras haber estado tutelados por el Principado y que carecen de apoyos familiares. Más de 109 jóvenes se han beneficiado de esta iniciativa, dotada con 2,5 millones.

Gracias al FSE+ también se han puesto en marcha medidas de protección de la infancia, mediante la contratación de profesionales expertos en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje, y el refuerzo de auxiliares educadores, financiadas con ocho millones.

En materia educativa, el Principado destaca los 18 millones para programas de diversificación curricular, que buscan prevenir el abandono escolar, y los más de 6,6 millones para la formación profesional a distancia, que apoya el acceso a estas enseñanzas de forma flexible a personas que por necesidades de conciliación u otras situaciones tienen dificultades para realizar la actividad de manera presencial.