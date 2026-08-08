El Gobierno de Asturias incrementa un 151% las ayudas al retorno desde 2023

Encuentro de la vicepresidenta de Asturias, Gimena Llamedo, en lla Fidma. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha incrementado en un 151% las ayudas al retorno, al pasar de 78 en 2023 a 196 al cierre de 2025. Además, la tendencia continúa al alza este año, en el que ya se ha prestado apoyo a 110 personas en el primer semestre. Este aumento se produce en paralelo al crecimiento del retorno a la comunidad. El año pasado volvieron al Principado desde el extranjero cerca de 1.500 personas, la cifra más alta por segundo ejercicio consecutivo. De este modo, Asturias alcanzó el saldo migratorio más positivo de la última década, con 14.225 personas más.

Son datos ofrecidos este sábado por el Gobierno asturiano en una nota de prensa en la que han indicado que la inversión destinada a las ayudas al retorno "se ha multiplicado". En concreto, ha pasado de 70.875 euros, en 2025 alcanzó los 361.375, más de cinco veces por encima de la cifra inicial. En lo que va de año, las subvenciones concedidas suman ya 259.650 euros.

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, y la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano, han presentado estos datos esta semana, en un encuentro celebrado en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) con personas emigrantes asturianas usuarias de la Oficina del Retorno.

La vicepresidenta ha explicado que Asturias ha pasado de gestionar la emigración a "impulsar el retorno". "Duplicar las ayudas y agilizar los trámites no es un gesto simbólico, es una decisión política para que quien quiera volver encuentre una Administración que le acompañe", ha afirmado Llamedo, quien ha subrayado, además, que el regreso de asturianas y asturianos a la comunidad constituye hoy "una prioridad política de primer orden".

Así, durante esta legislatura, el Gobierno de Asturias ha reformado las bases reguladoras de las ayudas para ampliar el acceso a estas prestaciones. Entre otras medidas, ha reducido de diez a cuatro años el tiempo mínimo de residencia en el exterior exigido para solicitarlas y se incluyó a descendientes de hasta segundo grado de consanguinidad, familias monoparentales, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género.

Además, se ha eliminado el requisito de haber mantenido la nacionalidad española durante años en el extranjero, en consonancia con la Ley de Memoria Democrática. El Ejecutivo autonómico también ha puesto en marcha el Plan RetornAs, la primera estrategia integral del Principado para acompañar el regreso de la emigración asturiana mediante medidas vinculadas al empleo, la educación y los servicios sociales.

El encuentro celebrado en la Fidma ha permitido para recoger testimonios y propuestas de mejora de las propias personas retornadas, aportaciones que el Gobierno de Asturias incorporará al desarrollo del Plan RetornAs.